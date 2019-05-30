HABER

CSO konser sezonunu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:29 | Son Güncelleme

CSO, Türk müziği enstrümanları ile senfoninin buluşturulduğu kapanış konseriyle konser sezonunu bitirdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türk müziği enstrümanları ile senfoniyi buluşturduğu "Sezon Kapanış Konseri" ile Ankaralı sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

CSO Konser Salonu'nda düzenlenen konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetti.

Sezon Kapanış Konseri'nin ilk bölümü, İlyas Mirzayev'in Fagot Konçertosu ile başladı. Konçertoyu, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Tolga Alpay yorumladı. Eser, Ankara'da ilk kez dinleyiciyle buluştu.

Konserin ikinci bölümünde ise senfoni ile Türk müziği enstrümanlarının buluştuğu Fazıl Say'ın Opus 78 Numaralı İstanbul Senfonisi seslendirildi.

Solistler neyzen Burcu Karadağ, bendir sanatçısı Aykut Köselerli ve kanun sanatçısı Hakan Güngör, Opus 78 Numaralı İstanbul Senfonisini, orkestrayla icra etti.

- "Sezon boyunca bir tek koltuğumuz bile boş kalmadı"

CSO Müzik Direktörü Rengim Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CSO'nun yoğun bir sezonu geride bıraktığını belirterek, "Çalışmaya devam ediyoruz. Haziran ayında sınavlar, konser turneleri var. Çok sıkı bir şekilde yeni sezon hazırlığımızı sürdürüyoruz." dedi.

CSO'nun, geçen hafta 6 binin üzerinde çocuğa konser verdiğini, ODTÜ'de Gençlik Konseri'nde dinleyiciyle buluştuğunu aktaran Gökmen, bu yıl çok dolu bir sezon geçirdiklerini belirtti. Gökmen, şunları kaydetti:

"Sezon boyunca bir tek koltuğumuz bile boş kalmadı. Arena konserleri, açık hava konserleri, ODTÜ Stadyum Konseri'nde büyük dinleyici kitlesiyle karşılaştık. Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezon daha da büyüyerek devam etmek istiyoruz. CSO'nun yeni ve genç elemanlarla takviye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadrolu eleman istihdamına acilen ihtiyacımız var."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi!
Turistik Doğu Ekspresi Erzurum’daTuristik Doğu Ekspresi Erzurum’da
Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur' Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CSO CSO Şefi ve Genel Müzik Direktörü Rengim Gökmen Sezon Kapanış Konseri

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

SON DAKİKA: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Kadir gecesi duası nasıl yapılır? Kadir gecesi duasının okunuşu (Türkçe)

Kadir gecesi duası nasıl yapılır? Kadir gecesi duasının okunuşu (Türkçe)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.