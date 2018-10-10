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CSO yeni sezon açılışı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk kez verdiği konsere, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı - TBMM Başkanı Yıldırım: - "Cumhurbaşkanımız yoğun programı nedeniyle yetişemedi. Gerçi son anda geldi ama sizin performansınızı bozmamak için salona girmedi. Bütün izleyicilerin, dinleyicilerin adına sizlere sezon açılışı dolayısıyla gösterdiğiniz bu güzel performanstan dolayı teşekkür ediyorum"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni sezon açılış konserine katıldı.

CSO'nun 2018-2019 konser sezonu Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen özel konserle açıldı.

CSO tarafından ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen konserde TBMM Başkanı Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de yer aldı.

Konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik eden TBMM Başkanı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız yoğun programı nedeniyle yetişemedi. Gerçi son anda geldi ama sizin performansınızı bozmamak için salona girmedi. Bütün izleyicilerin, dinleyicilerin adına sizlere sezon açılışı dolayısıyla gösterdiğiniz bu güzel performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Güzel, başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum." dedi.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından, CSO'nun açılış konseri canlı olarak yayımlandı. Canlı yayına yaklaşık bin kişi izleyici olarak katıldı.

Şef Rengim Gökmen yönetimindeki sezon açılış konserinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nun yanı sıra Devlet Opera ve Balesi solistleri soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Bülent Bezdüz ve bas Zafer Erdaş solist olarak yer aldı.

Konserde, Neşet Ertaş'ın "Zahide'm", Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu" gibi Türk müzik tarihinden farklı eserler seslendirildi.

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