CSO yeni sezon açılışı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni sezon açılış konserine katıldı.

CSO'nun 2018-2019 konser sezonu Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen özel konserle açıldı.

CSO tarafından ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen konserde TBMM Başkanı Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de yer aldı.

Konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik eden TBMM Başkanı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız yoğun programı nedeniyle yetişemedi. Gerçi son anda geldi ama sizin performansınızı bozmamak için salona girmedi. Bütün izleyicilerin, dinleyicilerin adına sizlere sezon açılışı dolayısıyla gösterdiğiniz bu güzel performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Güzel, başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum." dedi.