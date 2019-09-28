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CSO yeni sezonu 30 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2019-2020 Konser Sezonunu 30 Eylül tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde vereceği özel bir konserle açıyor.CSO, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sezon açılışını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirecek.CSO 1.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2019-2020 Konser Sezonunu 30 Eylül tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde vereceği özel bir konserle açıyor.
CSO, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sezon açılışını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirecek.
CSO 1. Şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin solistleri, dünyaca ünlü sanatçılarımız Güher ve Süher Pekinel piyano ikizleri olacak.
Güher - Süher Pekinel ikilisi açılış konserinde Fransız besteci Francis Poulenc’in iki Piyano ve Orkestra için yazmış olduğu konçertosunu seslendirecekler.
Halk müziğimizin melodik ve ritmik kaynaklarından esinlenerek kendi özgün melodilerini ortaya çıkaran, Anadolu motiflerini zengin bir polifoni ile dantel gibi işleyerek çağdaş Türk müziğinin en güzel örneklerini veren, 2. kuşak bestecilerimizden Ferit Tüzün’ün en önemli yapıtları arasında kabul edilen “Türk Kapriçyosu” konserin açılış eseri olarak programda yer alıyor.
Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımı ile beraber, Gürcü asıllı Rus bestecisi Alexander Borodin’in bestelediği “Poloveç Dansları” ise konserin final eseri olacak.
Uluslararası müzik dünyasında istisnai bir ilgi odağı olmanın yanı sıra, alanlarında, günümüzün önder sanatçıları arasında gösterilen Pekinel kardeşler, kendi “müzikal nefes derinliklerine” odaklanabilmek için göz temasında bulunmadan çalan dünyanın tek ikilisi olma özelliğini taşıyor.
Ülkemizin gururu ikiz kardeşler Güher ve Süher Pekinel; Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw ve Tokyo Filarmoni gibi pek çok seçkin konser salonunda konserler vermiştir.

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