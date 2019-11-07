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CSO'dan Atatürk'e özel besteli konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 22:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, "Sensin Atatürk" adlı eseri Ankara'da ilk kez dinleyiciyle buluşturdu

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) Ankara'da ilk kez dinleyiciyle buluşan eserle anıldı.

CSO Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in, dünya prömiyeri 10 Kasım 2018'de İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yapılan "Sensin Atatürk" adlı eseri, ilk kez Ankaralı dinleyicilerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mehmet Yılmaz'ın anlatıcı olarak yer aldığı eserde, çalışmalarını koro şefi Çiğdem Aytepe yönetiminde sürdüren Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Korosu da yer aldı.

Işık tasarımıyla görsel zenginliğin sunulduğu konserde, Atatürk'ün fotoğrafları sinevizyonla yansıtıldı.

Konserin sonunda orkestra sanatçıları uzun süre ayakta alkışlandı.

Bu arada CSO aynı eseri yarın da sahneleyecek.

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