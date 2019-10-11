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CSO'dan Birleşmiş Milletler Haftası konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Birleşmiş Milletlerin 74. kuruluş yıl dönümü kapsamında iki gün süreyle konser verecek - Konserleri Ukrayna'nın ünlü orkestra şeflerinden, Dnipropetrovsk Akademik Senfoni Orkestrasının Sanat Yönetmeni ve Baş Şefi, Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrasının ikinci şefi Natalia Ponomarchuk yönetecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletlerin (BM) 74. kuruluş yıl dönümü kapsamında 17-18 Ekim'de konser verecek.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, konserleri Ukrayna'nın ünlü orkestra şeflerinden, Dnipropetrovsk Akademik Senfoni Orkestrasının Sanat Yönetmeni ve Baş Şefi, Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrasının ikinci şefi Natalia Ponomarchuk yönetecek.

Kariyeri ve başarılarından dolayı Ukrayna Devleti tarafından verilen "Onursal Ukrayna Sanatçısı" unvanına sahip Ponomarchuk'un yönetimindeki etkinlikte, Peter İlyiç Çaykovski'nin Opus 35 numaralı sevilen Keman Konçertosu ile Nikolay Rimski-Korsakov'un Şehrazat'ı seslendirilecek.

Konserin solistliğini dünya çapında ünlü keman sanatçısı Dima Tkachenko yapacak.

Konser biletlerine CSO gişesinden ya da "www.biletinial.com" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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