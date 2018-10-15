CSO'dan Birleşmiş Milletlere özel konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 18-19 Ekim tarihlerinde "Birleşmiş Milletlerin 73'üncü Kuruluş Yıl dönümü" kapsamında 2 konser gerçekleştirecek.

CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıl dönümü kapsamında, Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği konserde, programın ilk eseri olarak ikinci kuşak çağdaş Türk bestecilerinden Ferit Tüzün'ün halk müziği etkileri taşıyan yapıtlarından "Esintiler" yer alacak.

Konserin ilk yarısında, Mozart'ın ritmik ve melodik özellikleri Türk müziği etkileri taşıdığı için "Türk Konçertosu" adıyla da bilinen La majör keman konçertosu dinleyiciye sunulacak.

CSO'nun bu haftaki solisti ise ünlü Türk asıllı Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu olacak.

Sanatseverler konser biletlerine, CSO gişesinden ya da "www.biletinial.com" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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- Bernstein 100 yaşında

Orkestra şefi, besteci, piyanist, müzik eğitimcisi ve bir yazar olarak 20'nci yüzyılın büyük dehalarından biri kabul edilen Leonard Bernstein'ın 100'üncü doğum yılı, bestecinin sevilen müzikali "Batı Yakası Hikayesi'nden Senfonik Danslar" ile CSO sahnesinde hatırlanıyor.

Konserin son eseri ise Meksikalı besteci Arturo Marquez'in yazdığı ve dinleyicilerin beğenisini kazanan Latin ezgileriyle dolu "Danzon No:2" olacak.

