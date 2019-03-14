HABER

CSO’nun Başkemancısı Sofya’da sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 01:29 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın, Bulgar müzikseverleri büyüledi

SOFYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sahne aldı.

Bulgaria Hall’da Şef Svilen Simeonov’un yönetiminde Sofia Sinfonietta orkestrasının gerçekleştirdiği konserde, Wolfgang Amadeus Mozart ve Joseph Haydn’den eserler icra edildi.

Mozart’ın “Türk Marşı” olarak bilinen ‘Rondo Alla Turca’, Sonata No. 11 in A Major isimli eserinin sunulduğu konserde, yine Mozart’ın “Türk Konçertosu” adıyla tanınan Concerto No. 5 isimli eserine kemanıyla hayat veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın’ın solo performansı, dinleyenleri büyüledi.

Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, yaptığı açıklamada, Bulgaristan’da yaşayan Türk vatandaşları ve Bulgar sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konsere, Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuri Sterk ile bazı bürokratlar ve diplomatların katıldığını söyledi.

Ulusoy, Türk ve Bulgar sanatçıların birlikte düzenledikleri bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki kültürel ve insani bağları daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Başkemancı Jülide Yalçın da AA muhabirine yaptığı açıklamada, konsere gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Ülkem adına çok büyük gurur duyuyorum.” dedi.

Konseri yöneten Bulgar orkestra şefi Svilen Simeonov, Jülide Yalçın’ın üstün bir sanatçı yeteneğine sahip olduğunu, müzikal yorumlarda büyük ustalık gösterdiğini söyledi.

Simeonov, “Konserde sunduğumuz seçkin programı hazırlarken Jülide Yalçın ile birlikte harika bir çalışma yaptık, müziğin evrensel diline dayanarak söze bile gerek duymadık.” diye konuştu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Taksim'de korkunç olay! Peş peşe atladılar!Taksim'de korkunç olay! Peş peşe atladılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Beyaz Masa’nın 25. yılını attığı Tweet ile kutladıCumhurbaşkanı Erdoğan İBB Beyaz Masa’nın 25. yılını attığı Tweet ile kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Jülide Yalçın konser

En Çok Okunan Haberler

'Hangi projenizle Erdoğan'ın oyuna talipsiniz?' sorusuna yanıt

'Hangi projenizle Erdoğan'ın oyuna talipsiniz?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Otomobil devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Otomobil devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de korkunç olay! Otelin 8'inci katından peş peşe atladılar

Taksim'de korkunç olay! Peş peşe atladılar!

13 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

13 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Motosikletli, otomobil sürücüsüne saldırdı, o anlar kamerada

Bir anda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı

Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.