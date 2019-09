O, artık en iyi yol arkadaşınız!

Tasarımı renkli dikiş detayları ve her inceliğiyle onu daha çok sevmenizi sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan deri işlemeli ve yüksek kaliteli ön konsol, sizi her an özel hissettiriyor. Kontrol ergonomisi sağlayan yükseltilmiş orta konsol ve sürüş kontrol panelinde ihtiyacınıza göre optimal sıralanan tuşlar ile sürüş rahatlığınız için her şey düşünülüyor. Daha geniş arka koltuk ve baş mesafesi ile ferah oturma alanı sadece sürücülerine değil, yolcularına da keyif sunuyor.