Mükemmelin yeni adı!
Daha büyük böbrekleri, kesintisiz dizayn çizgileri, kalitesi artırılan iç tasarımı ve yepyeni sürücü kokpitiyle gözlerinizi ayıramayacağınız hayallerinizin otomobili nefes kesen atletizmi, üst düzey aerodinamiği ve büyüleyici detaylarıyla her zamankinden daha eşsiz hale geldi.
Tutku mühendisliği eseri!
Tutkulu mühendisler tarafından üretilen TwinPower teknolojisine sahip yüksek performanslı motor en yeni ve en kusursuz hali ile size mutlak güç ve yüksek verimlilik vaat ediyor. Çağının ötesinde teknolojilere sahip yeni özellikleriyle sürüş ve park asistanları size bambaşka bir sürüş deneyimi yaşatacak, otomobil sürüşünde ihtiyacınız olan her şeyi otomobiliniz sizin yerinize yapacak.
O, artık en iyi yol arkadaşınız!
Tasarımı renkli dikiş detayları ve her inceliğiyle onu daha çok sevmenizi sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan deri işlemeli ve yüksek kaliteli ön konsol, sizi her an özel hissettiriyor. Kontrol ergonomisi sağlayan yükseltilmiş orta konsol ve sürüş kontrol panelinde ihtiyacınıza göre optimal sıralanan tuşlar ile sürüş rahatlığınız için her şey düşünülüyor. Daha geniş arka koltuk ve baş mesafesi ile ferah oturma alanı sadece sürücülerine değil, yolcularına da keyif sunuyor.