CSU lideri Söder, Şahin'in belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinden üzüntü duyuyor

BERLİN (AA) - Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, CSU'dan Bavyera eyaletinde Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı gösterilen Şener Şahin'in Müslüman olduğundan dolayı tepkiler almasının ardından, adaylıktan çekilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Söder, Seeon kentinde yaptığı açıklamada, CSU'ya üye olan, parti için çalışan ve aday yapılan kişinin saygı ve desteği hak ettiğini belirtti.

"Gelişmeden üzüntü duyuyorum." diyen Söder, özgür bir ülkede yaşadıklarını ve CSU ilkelerini benimseyen bir kişinin partisinin iyi bir adayı olabileceğini kaydetti.

Söder, Wallerstein'daki olayın aydınlatılması için CSU Genel Sekreteri Markus Blume'ye talimat verdiğini aktardı.

- "Bir Müslüman da bir Hristiyan gibi değerlerimizi paylaşabilir"

Augsburg CSU Bölge Başkanı Volker Ullrich, parti üyelerinin baskıları üzerine Şahin'in adaylıktan çekilmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Şener Şahin'i şahsen tanımıyorum. Ancak onun hakkında çıkan haberler, iyi bir aday ve CSU için bir kazanç olabileceğini gösteriyor." diye konuştu.