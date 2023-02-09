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CTE'den Hatay'daki cezaevinde yaşanan firar girişimi açıklaması: 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralandı, 3'ü hayatını kaybetti

09.02.2023 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki firar girişimiyle ilgili açıklama yaptı. Firar girişiminin önlenmesi için yapılan müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklunun yaralandığını, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ünün hayatını kaybettiğini, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirildi.

CTE'den Hatay'daki cezaevinde yaşanan firar girişimi açıklaması: 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralandı, 3'ü hayatını kaybetti

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunduğu ve ardından yangın çıkardığı ifade edilen açıklamada, firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumundaki tutuklu ile hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahalenin yapıldığı aktarıldı.

"HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR BAŞKA İNFAZ KURUMLARINA SEVK EDİLDİ"

Müdahale sonucunda firar girişiminin engellendiği ve yangının söndürüldüğü anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ü vefat etmiştir. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır."

Açıklamada, söz konusu olaylar sonucu ceza infaz kurumunun kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkinin sağlandığı bilgisine yer verildi. (AA)

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