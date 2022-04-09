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CTE'den sosyal medyadaki "Silivri Cezaevinde toplu intihar" iddialarına yalanlama

09.04.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

CTE'den sosyal medyadaki "Silivri Cezaevinde toplu intihar" iddialarına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında; Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (AA/DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İntihar sosyal medya cezaevi Silivri
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