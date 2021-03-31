CTE Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları belli oldu

CTE personel alımı duyurusu Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı. Duyuruda CTE farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı ifade edildi. Alımlar KPSS puanı ile yapılacak. Peki CTE Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir?

CTE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmekte.

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek

5) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olmuş olan adaylar için yaptırılacaktır.)