CTE’ye rehabilitasyon alanında ödül

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen törenle ödülü alan genel müdür Enis Yavuz Yıldırım “Bu başarılı çalışmalarda emeği geçen tüm CTE teşkilatını kutluyorum” dedi. Dünya Cezaevleri Birliği (ICPA), her yıl 8 kategoride ödül veriyor. Adaylar ise üye ülkelerin kurumları arasından seçiliyor. Ödül verilen kategorilerin en önemlilerinden biri de ‘İyileştirme’ kategorisi. Ödüller yılda bir kez düzenlenen ve üye ülkelerin cezaevlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı konferansın ardından veriliyor.

ABD’DE YAPILDI

ABD’nin Orlando şehrinde bu yıl 24’üncüsü yapılan konferansa 74 ülkenin temsilcileri ve bilim insanlarından oluşan 600 kişi katıldı. Türkiye’yi ise Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım temsil etti. ‘Yeniden Suç İşlemenin Önlenmesi’ (Rehabilitasyon) alanında mükemmeliyet ödülü Türkiye’ye verildi. Türkiye adına ödülü alan Genel Müdür Yıldırım “Kurumumuz için de ülkemiz için de kıymetli bir başarı. Bu başarılı çalışmalarda emeği geçen tüm CTE teşkilatını kutluyorum” diye konuştu. Türkiye 2018’de ICPA üyesi olmuştu.





