CÜ Vakfı Okulları ve CÜSEM arasında “Eğiticinin Eğitimi” protokolü imzalandı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları ve Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) arasında “Eğiticinin Eğitimi” kursu protokolü imzalandı. Düzenlenen protokolle CÜSEM tarafından Vakıf Okullarında eğitim veren eğitimcilere yönelik, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve birebir öğretim, yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) binasında düzenlenen programa Rektör Danışmanı ve CÜSEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Enis Baha Biçer ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucu Müdürü Ferudun Bozyiğit de katıldı. CÜ Vakıf Okulları Kurucu Müdürü Bozyiğit, burada yaptığı konuşmasında Sivas’ta eğitim konusunda bir çok ilke imza attıklarını ifade ederek “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) ile bu bugün güzel bir anlaşmaya imza attık. İmzaladığımız protokolle eğitim kurumlarımızda eğitim veren hocalarımıza CÜSEM aracılığıyla eğiticinin eğitimi kursunu düzenlemekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.