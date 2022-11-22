HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cübbeli Ahmet ameliyat oldu, sağlık durumunu açıkladı

Cübbeli Ahmet ameliyat oldu, sağlık durumunu açıkladı

22.11.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu. Gözünden geçirdiği katarakt ameliyatı sonrası bir video çekerek takipçilerine sağlık durumunu paylaşan Cübbeli Ahmet; iyi olduğunu duyurdu, 'Dualarınızı eksik etmeyin' dedi.

Cübbeli Ahmet ameliyat oldu, sağlık durumunu açıkladı

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü; sol gözünden ameliyat oldu, ameliyattan çıkınca hasta önlüğü ile bir video çekerek Twitter hesabından yayınladı. Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet öğrencilerine Çarşamba günü derse girebilecek durumda olabileceğini söyledi.

"DUALARLA BUGÜNE KADAR GELDİ"

Video boyunca şeker hastası olduğu için yıllardır göz rahatsızlığı çektiğini ve hocasından aldığı dualarla gözünün bugüne kadar gelebildiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, birçok şeker hastasının gözlerini kaybedebildiğini anlattı.

gfgfhfgjh

Sözleri gündem oldu! 'Önümüzdeki günler...' Sözleri gündem oldu! 'Önümüzdeki günler...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'
Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'
Meteoroloji uyardı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…Meteoroloji uyardı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca ameliyat

En Çok Okunan Haberler

Pençe Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kılıç Harekatı'nda 184 terörist etkisiz hale getirildi

Sıfır faizli kredi fırsatı: 300 bin TL verilecek! İşte başvuru şartları

Sıfır faizli kredi fırsatı: 300 bin TL verilecek! İşte başvuru şartları

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

20 dakikada hayatı felç etti!

20 dakikada hayatı felç etti!

Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuştu

İlginizi Çekebilir

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.