Cübbeli Ahmet ameliyat oldu, sağlık durumunu açıkladı

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü; sol gözünden ameliyat oldu, ameliyattan çıkınca hasta önlüğü ile bir video çekerek Twitter hesabından yayınladı. Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet öğrencilerine Çarşamba günü derse girebilecek durumda olabileceğini söyledi.

"DUALARLA BUGÜNE KADAR GELDİ"

Video boyunca şeker hastası olduğu için yıllardır göz rahatsızlığı çektiğini ve hocasından aldığı dualarla gözünün bugüne kadar gelebildiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, birçok şeker hastasının gözlerini kaybedebildiğini anlattı.