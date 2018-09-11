HABER

Cübbeli Ahmet'e operasyon iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 07:22 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan bugünkü "Ne bu ciddiyetsizlik" başlıklı köşe yazısının bir bölümünü Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye ayırdı. Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Din, kesinlikle, ticari beklentilerin, çıkar tutkusunun, popülist kaygıların aracı ve payandası haline getirilmemelidir" sözlerinin Cübbeli Ahmet için söylendiğini belirterek, Cübbeli Ahmet'e de Adnan Oktar gibi operasyon düzenlenebileceğini aktardı.

Ahmet Hakan "Cübbeli'ye operasyon mu?" alt başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"DİYANET İşleri Başkanı, isim vermemiş ama Cübbeli Ahmet’i ima eden sert eleştirilerde bulunmuş. Hatırlayalım: Diyanet İşleri Başkanı en son Adnan Oktar’ı sert eleştirmiş, ardından Adnan Oktar grubuna operasyon gelmişti. Acaba? Cübbeli’ye de mi? Ne yani? Adnan Oktar’ın telefonunun ardından... Sabahın köründe bir de Cübbeli’nin telefonu mu gelecek bana? Hafazanallah! Hafazanallah!" (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: ÖNEMLİ BİR SORUN

Ahmet Mahmut Ünlü olarak bilinen Cübbeli Ahmet’in anlattığı tavuğu canlandırma hikayesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Diyanet İşleri Başkanı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde yaptığı konuşmada da Cübbeli Ahmet'in anlattığı olaya üstü kapalı göndermede bulundu. Erbaş, “Din, kesinlikle, ticari beklentilerin, çıkar tutkusunun, popülist kaygıların aracı ve payandası haline getirilmemelidir” dedi.

“Bilgi üretmeyenler, üretilen bilginin takipçisi hatta mahkûmu olmaya mecburdur” diyen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

“İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler, dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgiyi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda, maalesef, zamanın gerisinde kalmanın bedelini ödemektedir. Bu mesafeyi telafi etmek zorundayız. Bugün İslam coğrafyasının özellikle dini alanda yaşadığı sorunların ve karmaşanın da en önemli sebeplerinden birisi sahih dini bilginin ötelenmesi ve ihmal edilmesidir. Elbette İslam coğrafyasında yaşanan sorunların, acıların, küresel müdahalelerle, uluslararası faktörlerin sömürgeci politikalarıyla ilgili boyutunun varlığı inkâr edilemez. Din istismarı bugün sosyal boyutları aşarak bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, gerçeklere dayanmayan söylemler, hikâyeler, rüyalar üzerinden din anlatılarak vatandaşlarımızın samimi duyguları istismar edilmekte ve sömürülmektedir. Diğer yandan inanç esaslarını cedel konusu yapmak; fıkhın özünü ve maksadını gözetmeksizin, zahiri boyutu dikte etmek; ibadetlerde şekilciliğini öne çıkararak, ibadetin ahlaka ve hayata yansıyan boyutunu ihmal etmek önemli bir sorundur. Din, kesinlikle, ticari beklentilerin, çıkar tutkusunun, popülist kaygıların aracı ve payandası haline getirilmemelidir. Referansını dinden aldığını iddia ederek toplumda bozgunculuk yapan Fetö, Deaş, Boko Haram, vs. gibi terör örgütlerinin, Müslümanlara, birlik beraberliğimize ve geleceğimize verdiği zarar ortadadır.”

PARTNER"Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın""Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın"
Kağıthane'de uyuşturucu operasyonuKağıthane'de uyuşturucu operasyonu
FETÖ'nün 'patates hat' oyunu bozulduFETÖ'nün 'patates hat' oyunu bozuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Ahmet Mahmut Ünlü adnan oktar Ahmet Hakan

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Cumhurbaşkanı Erdoğan WSJ'ye yazdı: İdlib köprüden önce son çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan WSJ'ye yazdı: İdlib köprüden önce son çıkış

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Bedelli askerlikte yeni gelişme!

Bedelli askerlikte yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Her şeyi itiraf etti! ASELSAN'daki üç ayrı listede 900 kişi

Her şeyi itiraf etti! ASELSAN'daki üç ayrı listede 900 kişi

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

Yasak aşk dehşeti! Karısının kapıcıyla mesajlaşmasını görünce kurşun yağdırdı

Yasak aşk dehşeti! Karısının kapıcıyla mesajlaşmasını görünce kurşun yağdırdı

Bütün kentte hissediliyor! İzmir'deki kokunun nedeni hala bulunamadı

Bütün kentte hissediliyor! İzmir'deki kokunun nedeni hala bulunamadı

Japonya Prensesi'nin tırnaklarındaki detay Çavuşoğlu ile görüşmesinde ortaya çıktı

Japonya Prensesi'nin tırnaklarındaki detay Çavuşoğlu ile görüşmesinde ortaya çıktı

D-100'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

D-100'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.