Cübbeli Ahmet'e operasyon iddiası!

Ahmet Hakan "Cübbeli'ye operasyon mu?" alt başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"DİYANET İşleri Başkanı, isim vermemiş ama Cübbeli Ahmet’i ima eden sert eleştirilerde bulunmuş. Hatırlayalım: Diyanet İşleri Başkanı en son Adnan Oktar’ı sert eleştirmiş, ardından Adnan Oktar grubuna operasyon gelmişti. Acaba? Cübbeli’ye de mi? Ne yani? Adnan Oktar’ın telefonunun ardından... Sabahın köründe bir de Cübbeli’nin telefonu mu gelecek bana? Hafazanallah! Hafazanallah!" (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: ÖNEMLİ BİR SORUN



Ahmet Mahmut Ünlü olarak bilinen Cübbeli Ahmet’in anlattığı tavuğu canlandırma hikayesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Diyanet İşleri Başkanı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde yaptığı konuşmada da Cübbeli Ahmet'in anlattığı olaya üstü kapalı göndermede bulundu. Erbaş, “Din, kesinlikle, ticari beklentilerin, çıkar tutkusunun, popülist kaygıların aracı ve payandası haline getirilmemelidir” dedi.

“Bilgi üretmeyenler, üretilen bilginin takipçisi hatta mahkûmu olmaya mecburdur” diyen Erbaş, şu ifadeleri kullandı: