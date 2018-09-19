Cübbeli Ahmet, FM TV'yi 'çocuk istismarı' gerekçesiyle RTÜK'e şikayet etti

Ahmet Mahmut Ünlü, Fatih Medreseleri grubuna ait FM TV’yi “Çocuklar istismar edildiği” ve “Kendisinin hedef alındığı” gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. Ünlü ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de şikayetçi olarak yer aldı. Şikayet sonrası RTÜK, RTÜK kanunun ihlal edildiğine karar vererek, FM TV’ye ceza verdi.

Şikayete konu olan haber programının 16 ve 20 Haziran 2017 tarihli yayınlarında konuşturulan çocuklar, Cübbeli Ahmet hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizler Fatih Medreselerinde hafız olabilmek için okuyan, küçücük kalplerimizde Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye çalışan, Rabbimize emanet küçücük talebeleriz. Ey Cübbeli Ahmet Hoca ve İsmailağa Vakfı! Fatih Medreselerini kötülemekle bizleri kötülüyorsunuz ve engelliyorsunuz farkında mısınız? ‘Fatih medreselerine talebe vermeyin’ diyorsunuz. Bunu söylemekle bir neslin İslami yetişmesini engelliyorsunuz. ‘Fatih Medreselerine yardım etmeyin’ diyorsunuz. Hafız olabilmek için küçücük bedenimize güç ve kuvvet olacak, önümüze gelecek olan bir ekmeği ve yemeği bize çok mu görüyorsunuz? Ey Cübbeli Hoca ve İsmailağa Vakfı! Bizlerin minik kalplerini kırdığınızdan ve üzdüğünüzden dolayı sizleri Allah’a emanet ediyoruz.”