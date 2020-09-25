Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

Bir televizyon programında selefi derneklerinin silahlandığını iddia eden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye’de 2 bin selefi derneğin silahlandığını iddia etmişti. Televizyon programındaki bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 gün önce Cübbeli Ahmet Hoca’ya tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağırılan Cübbeli Ahmet Hoca, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiği öğrenildi.

