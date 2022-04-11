Cübbeli Ahmet Hoca'nın Siri ile imtihanı: Tövbe yarabbi, ulan dedim sus

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, iPhone uygulaması sesli/akıllı asistan olarak bilinen Siri'nin cemaatle konuşması sırasında araya girip sohbeti bölmesinden dert yanarak başına gelen talihsizliği anlattı.

Ünlü, yaşadığı durumu yanındakilere anlatarak, ''Bu Siri konuşmaya başladı dün biliyorsun değil mi? Ben burada konuşurken, 'bulamadım, bilmem ne' kendi kendine konuşuyordu. Cemaat de duyacak. Bir kuruş faydası yok, bir de sohbeti bölüyor. Sen hatiften nida sanıyorsun ama öyle bir şey değil. Tövbe yarabbi'' ifadelerini kullandı.

''ULAN DEDİM SUS''

Cübbeli, yanındaki kişinin 'Sizin sesinizi algılıyor' demesi üzerine ise, ''Cevap veriyor. Ey gidi falan dediysem demek ki. Ulan dedim sus. Kapattım'' dedi.



