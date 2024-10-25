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  4. Cübbeli Ahmet ilk önce paylaştı, daha sonra Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği videoyu sildi! Canlı yayında dikkat çeken çıkış: "Cübbeli Ahmet'i kim tehdit etti?"

Cübbeli Ahmet ilk önce paylaştı, daha sonra Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği videoyu sildi! Canlı yayında dikkat çeken çıkış: "Cübbeli Ahmet'i kim tehdit etti?"

MynetX MynetX
25.10.2024 23:26
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı tartışılmaya devam ediliyor. Cübbeli Ahmet, yayınladığı videoda Bahçeli'yi sözleri nedeniyle eleştirmişti. Sosyal medyadan paylaşılan Cübbeli Ahmet'in videosunun daha sonra silindiği görüldü. Gazeteci İsmail Saymaz konuyla ilgili olarak "Cübbeli Ahmet'i kim tehdit etti?" çıkışında bulundu.

Cübbeli Ahmet ilk önce paylaştı, daha sonra Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği videoyu sildi! Canlı yayında dikkat çeken çıkış: "Cübbeli Ahmet'i kim tehdit etti?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili çıkışı gündem olmuştu. Siyasi gündemi bir anda değiştiren çıkış sonrasında pek çok isimden açıklama gelmişti. Son olarak bu isimlere Cübbeli Ahmet de katılmıştı.

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CÜBBELİ, BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Cübbeli Ahmet, 24 Ekim tarihli videosunda Bahçeli'nin sözleri ile ilgili "Biz Hakk’ı bugüne kadar söyledik, çözüm sürecinde de karşı çıktık. YouTube’lar var, kayıtlar kaybolmuyor. Şu anda bu işleri yanlış buluyoruz. Düşmanla kafirle barış olmaz, muharebe olur. Son terörist kalana kadar mücadele devam. Şimdi iş nereye döndü ilk teröristi Meclis’e getirmeye döndü. Ulan ‘son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin, şimdi ilk teröriste ‘gel de başıma geç’ diyor." demişti.

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VİDEO SİLİNDİ

Söz konusu videonun daha sonra silindiği görüldü.

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"KİM TEHDİT ETTİ?"

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı programda videonun silinmesiyle ilgili olarak "Cübbeli Ahmet'i kim tehdit etti?" çıkışında bulundu.

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Saymaz açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Tahmin ediyorum ki siyasi baskı geldi ya da Cübbeli üzerinde etkisi olacak kişiler aradı ‘Bu videoyu kaldır’ dedi."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli cübbeli ahmet
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