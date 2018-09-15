Cübbeli Ahmet'in fotoğrafına Ahmet Hakan'dan tepki: Protezperestlik

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, Menzil şeyhi Dıyaüddin'in protez kolunu öptüğü fotoğraf tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Cübbeli'nin bu fotoğrafını değerlendirdi. Hakan, "Cübbeli Ahmet protezperestlik yaparak gayri İslami bir tutum sergiledi" diye yazdı.

Hakan'ın "Cübbeli mi daha İslami cep telefonlu adam mı?" başlığıyla (15 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fotoğrafta Cübbeli Ahmet, bir protez kolu öpüyor.

Protez kol, Birinci Dünya Savaşı’nda kolundan yaralanan bir şeyhin koluymuş.

Ancak...

Bu fotoğraf karesinde çok önemli başka bir ayrıntı daha var:

Protez kolu, Cübbeli Ahmet’e doğru uzatan adamın tavrı...

Cübbeli’ye doğru protez kolu uzatan adam, protez kola hiçbir kutsiyet atfetmeden ve gayet kayıtsız bir edayla elindeki cep telefonuyla oynuyor.

Bu fotoğrafın anlattığı kıssadan benim çıkardığım hisse şudur:

Cübbeli Ahmet... Protezperestlik yaparak gayri İslami bir tutum sergilerken...

Telefonla oynayan adam... Proteze karşı gayet İslami bir tavır takınmıştır.

Kısacası...

Gerçek İslam, telefonla oynayan adamın İslam’ıdır.

Ya da en azından bana öyle gelmektedir.

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