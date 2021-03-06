Cübbeli Ahmet’in hastalığı nedir? Canlı yayında açıkladı

TV100’de Kayıt Dışı programında konuşan Cübbeli Ahmet, Behçet hastalığına yakalandığını açıkladı. Hastalığına rağmen yayınlarını sürdürdüğünü belirten Cübbeli Ahmet, kullandığı yeşil reçeteli ağrı kesicinin kendisini çok tetiklediğini vurguladı.

CÜBBELİ AHMET’İN HASTALIĞI NEDİR?



Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, behçet hastalığıyla beraber iltihaplı romatizma atakları olduğunu vurguladı. Birkaç gün önce ağzının tamamen yara olduğunu anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, bu hastalığın kendisinde ciddi sorunlara sebep olduğunu ve yeşil reçeteli ağrı kesiciler kullandığını anlattı.

Behçet hastalığına bağlı iltihaplı romatizma atakları yaşadığını aktaran Cübbeli Ahmet, birkaç gün önce ağzının tamamen yara olduğunu ancak kendisinin yine yayınlarını sürdürdüğünü bildirdi. Yeşil reçeteli ağrı kesiciler içmek zorunda olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, bu programa gelmek için ilacını almadığını söyledi.

CÜBBELİ AHMET KİMDİR?



27 Şubat 1965’te İstanbul’un Fatih ilçesinde doğan ve halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye adıyla değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi olan Cübbeli Ahmet Hoca, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla biliniyor.