Cübbeli Ahmet’in hastalığı nedir? Canlı yayında açıkladı

TV100’de Kayıt Dışı programında konuşan Cübbeli Ahmet, Behçet hastalığına yakalandığını açıkladı. Hastalığına rağmen yayınlarını sürdürdüğünü belirten Cübbeli Ahmet, kullandığı yeşil reçeteli ağrı kesicinin kendisini çok tetiklediğini vurguladı.
CÜBBELİ AHMET’İN HASTALIĞI NEDİR?
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, behçet hastalığıyla beraber iltihaplı romatizma atakları olduğunu vurguladı. Birkaç gün önce ağzının tamamen yara olduğunu anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, bu hastalığın kendisinde ciddi sorunlara sebep olduğunu ve yeşil reçeteli ağrı kesiciler kullandığını anlattı.
Behçet hastalığına bağlı iltihaplı romatizma atakları yaşadığını aktaran Cübbeli Ahmet, birkaç gün önce ağzının tamamen yara olduğunu ancak kendisinin yine yayınlarını sürdürdüğünü bildirdi. Yeşil reçeteli ağrı kesiciler içmek zorunda olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, bu programa gelmek için ilacını almadığını söyledi.
CÜBBELİ AHMET KİMDİR?
27 Şubat 1965’te İstanbul’un Fatih ilçesinde doğan ve halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye adıyla değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi olan Cübbeli Ahmet Hoca, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla biliniyor.
Aslen Giresun Göreleli olan Cübbeli Ahmet’in babasının adı Yusuf, annesinin adı ise Rabia'dır. Hazinedaroğulları unvanı ile bilinen ataları, 18. asırda bugünkü Özbekistan sınırlarının içerisinde yer alan Buhara kentinden göç etmiştir.
Çocukluğundan beri cübbeye ilgi duyması ve giymesinden ötürü adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı.
İlk kez 1983’te 17 yaşındayken hacca giden Mahmut Ünlü, ileri derecede şeker hastası olduğu için askerlik hizmetinden muaf tutuldu. İstanbul'a dönüşünün ardından Kefevî Camii İmamı Mustafa Kılıç'tan altı ayda hafızlığını tamamlayan Cübbeli Ahmet, İsmailağa Camisi'nde kurduğu ders halkalarında on sene içerisinde birçok isim yetiştirerek hizmetlerine devam etti.
1999’daki Gölcük Depremi ile ilgili yaptığı konuşmanın arkasından Halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek, birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan 2 sene 7 ay üç gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak yalnızca 13 ay hapis yattı.
Habertürk TVte Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katıldı. İlki 23 Temmuz 2009'da iki buçuk saat süren, ikincisi 2 Ağustos 2009 olmak üzere beş saat süren programlar yüksek reyting topladı. Programda, Adapazarı Depremi sırasında yaptığı konuşmanın Kur'an-ı Kerîm ve sünnet kaynaklı olduğunu belirten Ahmet Mahmut Ünlü, konuşmasından isim ve yer vererek yaptığı bâzı eleştirilerden dolayı özür dilediğini bildirdi.
Kendisi Lâlegül dergisinde dualar ve yazılar yazmakta olup ayrıca her perşembe akşamı Lâlegül TV'de ve Lâlegül FM'de sohbet programı yapmakta, gündemle ilgili konuları Ehl-i Sünnet dairesi çerçevesinde değerlendirmektedir.
Ahmet Mahmut Ünlü'nün iki eşi ve sekiz çocuğu vardır.