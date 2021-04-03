Cübbeli Ahmet'in kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Sare ile Şaban Zengin'in oğlu Muhammet Hüseyin Zengin Ümraniye'de bir düğün salonunda evlendi.

Düğün için öğle saatlerinden itibaren çok sayıda davetli salona geldi. Davetlilerin bir bölümü salonun giriş kapısından HES kodu uygulamasıyla alınırken, bir bölümü ise otoparktan girdi. Düğün öncesince davetlileri Ahmet Mahmut Ünlü karşıladı.

BİR SAAT VE 50 KİŞİ SINIRI VAR

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede bu hafta sonuna özel, düzenlenecek düğün ve nikahlar için karar yer aldı. Yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla düğün ve nikah merasimi yapılabilecek. (DHA)



