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Cübbeli Ahmet'in 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiasıyla ilgili flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 10:31 | Son Güncelleme

Bir televizyon programında selefi derneklerinin silahlandığını iddia eden ‘Cübbeli Ahmet' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cübbeli Ahmet'in 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiasıyla ilgili flaş gelişme! Soruşturma başlatıldı

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye’de 2 bin selefi derneğin silahlandığını iddia etmişti. Televizyon programındaki bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 gün önce Cübbeli Ahmet’e tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağırılan Ahmet Mahmut Ünlü, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, selefi grupların silahlandığı iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada, adı geçen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

(İHA)

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