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  4. Cübbeli Ahmet'in 'tokalaşma'ya dair sözleri sosyal medyada gündem oldu! "Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar..."

Cübbeli Ahmet'in 'tokalaşma'ya dair sözleri sosyal medyada gündem oldu! "Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar..."

01.06.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalar, katıldığı yayınlardaki sözler ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cübbeli Ahmet yine gündeme bomba gibi düştü. İki erkeğin tokalaşmasında tehlike olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet 'Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar, tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz. Baktın fazla samimiyet oldu. 10 sevap eksik olsun de çek elini' diyerek herkesi şoke etti.

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cübbeli Ahmet yine sosyal medyada adından söz ettiren sözlere imza attı. Katıldığı yayınlarda açıklamalarıyla dikkat çeken Cübbeli Ahmet bu sefer de iki erkeğin tokalaşmasına dair ilginç analiziyle gündeme geldi.

İki erkeğin tokalaşmasından cinsel meyil doğabileceğini söyleyen Cübbeli Ahmet konuşmasında şunları söyledi:

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TOKALAŞMA YORUMU GÜNDEMDE

"Tokalaşmada tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar onunla da tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz. Şüphelendin, baktın fazla samimiyet oldu. 10 sevap eksik olsun de çek elini."

Cübbeli Ahmet'in sözlerine "Ne alaka ya", "Nereden aklına gelir insanın böyle şeyler", "Kadınlar bitti sıra erkeklere mi geldi?" yorumları yağdı.

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