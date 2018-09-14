Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Sık sık sohbetlerinde söylediği sözler ve yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Cübbeli Ahmet bu kez sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla gündeme oturdu.
Paylaşılan fotoğrafta, Cübbeli Ahmet’in 1. Dünya Savaşı sırasında kolunu kaybeden ve Sultan Mehmed Reşad tarafından kendisine protez kol yaptırılan Menzil şeyhi Dıyaüddin’in protez kolunu öptüğü görülüyor.
İşte fotoğrafa sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...
Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi
Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi
Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu
BM'den en üst seviyede itiraf: ABD'nin gücü azalıyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı
Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
Okuyucu Yorumları 0 yorum