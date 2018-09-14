Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Sık sık sohbetlerinde söylediği sözler ve yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Cübbeli Ahmet bu kez sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla gündeme oturdu.

Paylaşılan fotoğrafta, Cübbeli Ahmet’in 1. Dünya Savaşı sırasında kolunu kaybeden ve Sultan Mehmed Reşad tarafından kendisine protez kol yaptırılan Menzil şeyhi Dıyaüddin’in protez kolunu öptüğü görülüyor.

İşte fotoğrafa sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...



