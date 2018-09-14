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Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 04:10 | Son Güncelleme

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Sık sık sohbetlerinde söylediği sözler ve yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Cübbeli Ahmet bu kez sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla gündeme oturdu.

Paylaşılan fotoğrafta, Cübbeli Ahmet’in 1. Dünya Savaşı sırasında kolunu kaybeden ve Sultan Mehmed Reşad tarafından kendisine protez kol yaptırılan Menzil şeyhi Dıyaüddin’in protez kolunu öptüğü görülüyor.

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İşte fotoğrafa sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Menzil şeyhi Dıyaüddin Ahmet Mahmut Ünlü Cübbeli Ahmet protez kol

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