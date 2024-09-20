HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü saldırıya uğramıştı! Olayda yeni gelişme

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü saldırıya uğramıştı! Olayda yeni gelişme

20.09.2024 22:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı olayına ilişkin 'basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü saldırıya uğramıştı! Olayda yeni gelişme

Küçükçekmece'de 7 Eylül 2024'de bir açılış programı çıkışında 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye bir şahıs saldırıda bulundu. Konunun terörle bağlantılı olma şüphesine karşın soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun 'basit yaralama' yönünden Küçükçekmece'de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

ARACA BİNECEĞİ SIRADA SALDIRIYA UĞRADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen yetkisizlik kararında, olay tarihinde Küçükçekmece'de Şifahane Medresesi'nin açılışının olduğu, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de bu açılışa katıldığı ve program bitiminde Ali A. isimli şahsın, Ünlü'ye aracına bineceği sırada sözlü ve fiziki olarak saldırıda bulunduğu aktarıldı.

'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı 'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Verilen kararda, olayın ardından terör bağlantısı olabilme şüphesine karşın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, şüpheli Ali A.'nın söz konusu 'basit yaralama' suçunu Küçükçekmece'de işlediği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verildiği kaydedildi. Başsavcılıkça 'basit yaralama' suçu yönünden dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mahmut Ünlü saldırı
En Çok Okunan Haberler
BDDK açıkladı! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar

BDDK açıkladı! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar

Ticaret Bakanlığı fırsatçı emlakçılara ceza kesti

Ticaret Bakanlığı fırsatçı emlakçılara ceza kesti

Saklandığı evde yakalandı! Adliye çıkışı bunları söyledi: "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim"

Saklandığı evde yakalandı! Adliye çıkışı bunları söyledi: "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim"

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ile işçisinin arasında konuşma deşifre edildi! 'Sınırın orada...'

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ile işçisinin arasında konuşma deşifre edildi! 'Sınırın orada...'

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

140 gün sonra başı ezilip, ayağı taşla bağlanmış kuyuda bulundu

140 gün sonra başı ezilip, ayağı taşla bağlanmış kuyuda bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.