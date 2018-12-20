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Cübbeli Ahmet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert gönderme: İmam da ederlerse şaşmayın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 04:17 | Son Güncelleme

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü kadınların camide erkek cemaate vaaz vermesine çok sert tepki gösterdi. Cübbeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında söylediği "Tabuları yıkıyoruz" sözlerine gönderme yaparak "Tabuları yıkıyorlarmış. Yakında erkeklere imam da ederlerse şaşmayın" şeklinde eleştirdi.

Cübbeli Ahmet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert gönderme: İmam da ederlerse şaşmayın!

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kadınların camide erkek cemaate vaaz vermesini eleştirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında "Tabuları yıkıyoruz" sözlerine gönderme yaparak "Tabuları yıkıyorlarmış. Yakında erkeklere imam da ederlerse şaşmayın." dedi.

"TUZ BOZULURSA ETE HİÇ YANAŞMA"

"Camide kadın konuşuyor, kaçyüz tane erkek; imam, müezzin dinliyor. Tam da işe imam ve müezzinlerden başlamışlar." diyen Ünlü, "İmam ve müezzin bozulursa ne olur? Tuz bozulur. Tuz bozulursa ne olur? Ete hiç yanaşma!" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN "TABULARI YIKIYORUZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayının başında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”ndaki konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Erdoğan konuşmasında, camilerin kapısının kadınlara açık olması gerektiğini belirterek şöyle demişti:

"Köln'deki konuşmamda kadınlarımıza camilerin kapısının açık olması gerektiğimi söyledim. Bir hanımefendi bu konudan çok mutlu olduğunu söyledi. ‘Beni ve arkadaşımı Kayseri'de camiye sokmadılar, biz de kapının dışında namazımızı kıldık’ dedi. Camilere kadınlar giremez diye bir ayet mi var? Ben ne okudum, ne gördüm, ne biliyorum."

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına bu yılın başında bir kadın atanmıştı. Erdoğan aynı konuşmasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na atanan Prof. Dr. Huriye Martı’yı örnek göstererek, "Eğer bugün huzurlarınızda bir Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı hanım hocamız varsa, işte bu tabuları yıkmaya başladığımızın alametidir." demişti.

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