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Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 12:49 | Son Güncelleme

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün Abdülkadir Geylani ile ilgili anlattığı hikaye sosyal medyayı salladı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Kadiri tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani ile ilgili anlattığı hikaye sosyal medyanın gündeminde.

Cübbeli Ahmet’in 2014 yılında aktardığı hikayeye göre Geylani, sofrada tavuk yerken, kendisine çocuğunun aç olduğunu söyleyen bir kadının kızması üzerine, yediği tavuğu canlandırarak aç olan çocuğa gönderiyor.

Üstelik aynı hikayeye Geylani Vakfı’nın internet sitesinde de yer veriliyor.

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evliyaların sırlarını biz bilemez ve anlayamayız. doğrudur.
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