Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Kadiri tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani ile ilgili anlattığı hikaye sosyal medyanın gündeminde.

Cübbeli Ahmet’in 2014 yılında aktardığı hikayeye göre Geylani, sofrada tavuk yerken, kendisine çocuğunun aç olduğunu söyleyen bir kadının kızması üzerine, yediği tavuğu canlandırarak aç olan çocuğa gönderiyor.

Üstelik aynı hikayeye Geylani Vakfı’nın internet sitesinde de yer veriliyor.

