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Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 13:56 | Son Güncelleme

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Kuran öğrenmek isteyenler imam hatip lisesine gitsin diyorlar, orada da Mustafa İslamoğlu’nun adamları var' diye konuştu. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde değinilen 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına girmesi yani anaokulunun zorunlu olması üzerine de konuşan Cübbel Ahmet, 'Anaokulunda Kuran öğretecek misin?' sorusunu yöneltti.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 23 Ekim'de "Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Bu Haftanın Sohbeti’nde” imam hatip liseleri ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca sohbetinde, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde değinilen 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına girmesi yani anaokulunun zorunlu olması üzerine konuştu ve “ Şimdi anaokulunu da 5 yaşına indiriyorlarmış, mecbur edeceklermiş, anaokulunda Kuran öğretecek misin? 5 yaşında bırak da millet çocuğuna Kuran öğretsin. 5 yaşında alırsan bunu gelirse 20 yaşına kadar 16 sene bunlar ne zaman hafız olacak, bunlar ne zaman Kuran öğrenecek, bunlar ne zaman medreseden din öğrenecek” dedi.

İmam hatip liselerinin durumuna da değinen Cübbeli Ahmet Hoca, “Kuran öğrenmek isteyenler imam hatip lisesine gitsin diyorlar, orada da Mustafa İslamoğlu’nun adamları var” ifadelerini kullandı.

Kendisiyle paylaşılan bir duyumu izleyicilerine anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, “Şimdi bir müdürden bahsettiler, halk şikâyet etmiş, tamamen Şia politikasını işleten bir adam müdür olmuş. Özellikle de o okulu istiyor ki ehlisünnet çoluk çocuğunu bozayım diye, böyle tehlikelerde var.” diyerek dinleyicilerini uyardı.


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Okuyucu Yorumları 80 yorum
kuran kursu veya camide matamatik ,fen öğretiyor musunuz her yerin eğtim verildiği yer ayrı cahil insan
Cübbeli Ahmet'in sevmem ama doğru söylüyor İmam hatiplerdeki öğretmen ve müdürler idareciler şu anki Milli Eğitim ve milli eğitim müdürleri Şube müdürlerinin çoğu İmam Hatip düşmanı yani AKP kendi bindiği dalı kesiyor farkında değil Şu anda İmam hatiplinin 2 milyona yakın imam hatipli İslam'a karşı cuma namazı kılınıyor Müslümanlık noktasında AKP'ye karşı düşman olmuş yani helal olsun bu konuda AKP Kendi kuyusunu kazıyor farkında değil bugünkü müdürler bugünkü idarecilerin meşrebi bozuk
@fevzi_ozkaraca Hay aklına sağlık. Ne güzel cevap yapıştırmışsın
@fevzi_ozkaraca BU KIL KUYRUKLARIN AKLI İLE İŞ YAPILMAZ
okumadığına şükreden şahıs, okuyanlara karışma!!!
iste yeni TURKİYE HERKES S OVUNSUN
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