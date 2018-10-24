Cübbeli Ahmet'ten yeni eğitim modeline tepki: Anaokulunda Kuran öğretecek misin?

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 23 Ekim'de "Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Bu Haftanın Sohbeti’nde” imam hatip liseleri ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca sohbetinde, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde değinilen 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına girmesi yani anaokulunun zorunlu olması üzerine konuştu ve “ Şimdi anaokulunu da 5 yaşına indiriyorlarmış, mecbur edeceklermiş, anaokulunda Kuran öğretecek misin? 5 yaşında bırak da millet çocuğuna Kuran öğretsin. 5 yaşında alırsan bunu gelirse 20 yaşına kadar 16 sene bunlar ne zaman hafız olacak, bunlar ne zaman Kuran öğrenecek, bunlar ne zaman medreseden din öğrenecek” dedi.

İmam hatip liselerinin durumuna da değinen Cübbeli Ahmet Hoca, “Kuran öğrenmek isteyenler imam hatip lisesine gitsin diyorlar, orada da Mustafa İslamoğlu’nun adamları var” ifadelerini kullandı.

Kendisiyle paylaşılan bir duyumu izleyicilerine anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, “Şimdi bir müdürden bahsettiler, halk şikâyet etmiş, tamamen Şia politikasını işleten bir adam müdür olmuş. Özellikle de o okulu istiyor ki ehlisünnet çoluk çocuğunu bozayım diye, böyle tehlikelerde var.” diyerek dinleyicilerini uyardı.



