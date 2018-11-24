Cübbeli Ahmet yoğun bakımda!

Kalbindeki iki damarında %80 tıkanık olması nedeniyle stent takılmasının ardından Ünlü'nün yoğun bakım ünitesinde kontrol altına alındığı belirtildi. Cübbeli Ahmet'in Instagram hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Hocaefendi'nin Sağlığı İle İlgili Duyuru!

Allah-ü Teala'ya sonsuz hamd-ü senalar olsun. Kalbinin iki damarında 80 düzeyinde yeniden tıkanıklık oluşmuş, bu yüzden iki tane stent takıldı, fakat damarları çok sert olduğu için beş tane balon yapılmak durumunda kalmakla beraber operasyon başarılı geçti.

Elhamdülillah şimdi kendisi iyidir, biraz yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor.

Dua eden, ilgilenen ve üzülenlere son derece teşekkür ederiz. Allah Teala sizlerin de hayırlı muratlarınızı ihsan eylesin! Amin!

Medipol Hastanesi yöneticilerine ve operasyonu yapan Bilal Boztosun hocamıza son derece teşekkür ediyor ve başarılarının devamını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum."

CÜBBELİ AHMET KİMDİR?

Ahmet Mahmut Ünlü, 27 Şubat 1965 tarihinde İstanbul, Çarşamba’da dünyaya geldi. Aslen Giresunludur. Çocukluk zamanında ismi Ahmet olan arkadaşlarından ayırt edilmesi ve cübbeye ilgisinin olmasından dolayı “Cübbeli Ahmet” olarak çağırılmaya başlanmıştır. İcazet aldıktan sonra “Cübbeli Ahmet Hoca” denmeye başlanmıştır. Günümüzde de bu isimle bilinir. 3-4 yaşlarında İslami ilimleri öğrenmeye başlayan Ünlü, 11 yaşına kadar medrese eğitimine devam etti. Henüz 12 yaşındayken Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde büyük kalabalıklar tarafından dinlenen vaazlar vermeye başladı.