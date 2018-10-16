Cübbesini asan FETÖ sanığı eski Danıştay üyesine sağlık durumundan tahliye

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici ise sanığı 2012 ya da 2013'te Danıştay'daki bir resim sergisinde gördüğünü, Bülent Çiçekli'nin teklifiyle odasına gidip ziyaret ettiklerini kaydetti.

Olcay'ın kendisine sohbetlere davet edildiğini ancak katılmadığını söylediğini aktaran Bektaş, İstanbul'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir dershanedeki odasına yapılan ziyarette sanığın bulunup bulunmadığını hatırlamadığını söyledi.

Bektaş, örgütün bu tür aleni eylemleri desteklemediğini, daha sinsi yöntemleri benimsediğini belirterek, örgütün bundan hoşlanmadığını düşündüğünü ifade etti.

Olcay'ın hiçbir toplantıda söz almadığını ve konuşmadığını anlatan Bektaş, yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında cübbesini odasından sarkıttığını, daha sonra odasının kapısına "Hırsızlara her şey caiz" yazılı kağıt astığını hatırlattı.

İngiltere'de ve döndükten sonra Polis Akademisinde gruplaşma içine girdiği gerekçesiyle örgütün Olcay'dan abiliği alarak bir başka isme verdiğini söyleyen Demirbüken, kendisinin ise bu yapıyla irtibatını 2003'te kestiğini, 2005'te de emekli olduğunu söyledi.

Olcay'ın örgüt üyelerinin katıldığı bir toplantıda, örgüt elebaşı Gülen ile 1986'da tanıştığını, birlikte Isparta ve Antalya'ya gittiklerini, Burdur yol ayrımında ayrıldıktan sonra Gülen'in tutuklandığını, kendisinin de stajyer hakimlikten ihraç edildiğini, daha sonra Polis Akademisine girdiğini anlattığını öne sürdü.

Demirbüken, Polis Akademisine 1984-88 arasında 40 akademisyen alındığını, bunlardan 33'ünün FETÖ kontenjanından geldiğini söyledi. Sanığın bu isimler arasında yer aldığını ifade eden Demirbüken, bu kişilerden bir grubun örgütün emniyet imamı Kemalettin Özdemir tarafından yurt dışına gönderildiğini kaydetti.

Polis Akademisinde 2005'e kadar okutman olarak görev yapan Nihat Demirbüken de sanıkla ilgili tanıklık yaptı.

Daha sonra söz verilen sanık Olcay'ın avukatı Gizem Anamurluoğlu ise tanığa sanığın örgüt elebaşı Gülen ile irtibatını anlattığını iddia ettiği toplantının hangi tarihte gerçekleştiğini sordu. Avukat Anamurluoğlu, müvekkilinin o tarihlerde yurt dışında olduğunu, soruyu bu nedenle sorduğunu belirtti.

Demirbüken, bunu notlarına bakarak söyleyebileceğini, söylediklerinin doğru olduğunu, yemin altında ifade verdiğini kaydetti.

Avukat Anamurluoğlu, diğer tanıkların beyanlarının soyut olduğunu, somut bilgiye dayanmadığını bu nedenle delil olamayacağını savunurken Demirbüken'in ifadeleriyle ilgili müvekkiliyle görüştükten sonra savunma yapmak istediğini belirtti.

Müvekkilinin cezaevinde sportif faaliyet sırasında yaşadığı kaza nedeniyle kolu, bacağı ve kalçasının kırıldığını anlatan Anamurluoğlu, Olcay'ın hastanede tedavi gördüğünü, uzunca bir süre kişisel ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olduğunu, cezaevinde bu şekilde bakımının mümkün olmadığını söyledi ve sağlık durumu nedeniyle tahliyesini istedi.