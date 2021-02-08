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Çubuk Çayı’na otomobil düştü: 3 kişi yaralandı

08.02.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, Çubuk Çayı’na düştü.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, Çubuk Çayı’na düştü. Otomobilde sıkışan 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye; Atatürk Mahallesi’ndeki Çubuk Belediyesi’nin yeni hizmet binasının tam karşısında Cengiz Topel Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir otomobil Çubuk Çayı’na uçtu. E.Y. idaresindeki 06 CCH 324 plakalı otomobil Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Çubuk Çayı üzerindeki köprünün yanından korkulukları ve reklam panosuna devirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Çubuk Çayına uçtu. Araç içerisinde sıkışanlar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla otomobilin içerisinden çıkarıldı. Otomobilde sürücü ile birlikte E.Ü. ve henüz isimi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç ise dere yatağından çekici yardımıyla çıkarıldı.

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