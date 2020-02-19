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Çubuk'ta bir kadın, evinde boğulmuş olarak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 07:05 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, evinde eşi tarafından boğulmuş olarak bulundu.

Çubuk'ta bir kadın, evinde boğulmuş olarak bulundu

Cumhuriyet Mahallesi Türköne sokağındaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evine gelen çocuk, annesi Şükran T'yi (35) yerde hareketsiz yatarken görüp komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.

Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

(AA)

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