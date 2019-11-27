Çubuk'ta havyanseverleri sevindiren barınak

Çubuk Belediyesince, sokak hayvanlarının yiyecek bulabilecekleri ve barınabilecekleri Sokak Hayvanları Barınma ve Doğal Yaşam Parkı oluşturuldu.

Tahtayazı Mahallesi yolu üzerinde 8 dönüm alana yapılan "açık barınakta", kedi ve köpekler için alanlar, serbest gezi alanları, köpek padokları, karantina yeri ve poliklinik servisi yer alıyor.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının daha konforlu şartlarda yaşam sürmelerini sağlamak için yaptırdıkları tesisin doğal yaşam alanı olarak örnek bir barınma, rehabilitasyon merkezi olduğunu söyledi.

Sokak Hayvanları Barınma ve Doğal Yaşam Parkı'nı hayvanseverlerle yaptıkları istişareler sonucu hayata geçirdiklerini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla ve hayvanseverler ile yaptığımız görüşme sonucunda bu projeyi hayata geçirdik. Aslında burada yapılan barınak değil, burası bir nevi doğal ortamda beslenme yeri. Burası için tüm imkanları seferber ettik. Sokak hayvanlarımız buraya acıktıkları zaman gelip suyunu içip yemlerini yiyebiliyorlar. Daha sonra da doğal ortama çıkarak sahada gezip yine akşam soğuktan korunmak için burada kalıyorlar. Şirin güzel oyun parkı niteliğinde güzel bir doğal barınma ortamı yaptık."