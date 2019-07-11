Çubuk'ta sezonun ilk turşusunu Belediye Başkanı kurdu

Turşudaki lezzetin, kullanılan malzemelerin doğal ortamda yetişmesinde ve özel hazırlanan suyunda saklı olduğunu dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:

İlçede üretilen sebzelerin, başta salatalık olmak üzere, 30 çeşit turşuya dönüştürülerek festival için hazırlandığını anlatan Başkan Demirbaş, "Çiftçilerimize ve üreticilerimize bereketli bir mevsim geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

"Salatalıklar tarladan getirildi. Daha sonra ilk aşama olarak salatalıkları elekten geçirerek, boy boy ayrılması yapıldı. Ebatlarına göre ayrılan salatalıklar, makinelerde bol su ve fırça yardımıyla temizlendi. Salatalıklar, içerisine su ve baharatları almaları için iğneleme makinesinde iğnelendi. İğneleme işleminden sonra yine ilçemizde doğal ortamlarda üretilen sarımsak, biber, defne yaprağı ve salatalıklar küpün içerisine konuldu. Özel olarak hazırlanan suyunun da ilave edilmesiyle turşumuz kurulmuş oldu. Festival tarihimize kadar turşularımız hazır hale gelecek inşallah."

- Tüm Türkiye festivale davetli

Başta başkentliler olmak üzere tüm Türkiye'yi eylül ayında düzenleyecekleri festivale davet eden Başkan Demirbaş, kendi eliyle kurduğu turşuları, festivalde davetlilere ikram edeceğini dile getirdi.

- Örnek atölye yeni girişimcilere yol gösteriyor

Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'ni, ilçede üreticilere ve girişimcilere örnek olması için Ankara Kalkınma Ajansı ile kurduklarını aktaran Demirbaş, "Bu tesisimizde laboratuvar desteğiyle tüm üreticilerimize ve yeni girişimcilerimize örnek oluyoruz. Buraya gelip inceleyen yeni girişimcilere yol gösteriyoruz. Hedefimiz sektöre yeni girişimciler kazandırmak." dedi.