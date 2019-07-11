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Çubuk'ta sezonun ilk turşusunu Belediye Başkanı kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ankara'nın turşusuyla ünlü Çubuk ilçesinde, sezonun ilk turşusu, Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından kuruldu - Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş: - "Bu tesisimizde laboratuvar desteğiyle tüm üreticilerimize ve yeni girişimcilerimize örnek oluyoruz. Buraya gelip inceleyen yeni girişimcilere yol gösteriyoruz. Hedefimiz sektöre yeni girişimciler kazandırmak"

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın turşusuyla ünlü Çubuk ilçesinde, sezonun ilk turşuları kurulmaya başlandı.

Dünyada ve Türkiye'de adını turşuyla duyuran, başkentin tarım ve hayvancılık merkezi Çubuk'ta, sezonunun ilk turşusunu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş kurdu.

Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde çalışan kadınlarla birlikte sezonun ilk salatalıklarını elek (kalibrasyon) makinesinden geçiren Başkan Demirbaş, daha sonra hijyenik ortamda el değmeden yıkanan salatalıklarla özel üretilen küplere turşu kurdu.

Turşunun her aşamasını AA muhabirine anlatan Demirbaş, adı ilçeyle özdeşleşen turşunun kurulma telaşının başladığını söyledi.

İlçede üretilen sebzelerin, başta salatalık olmak üzere, 30 çeşit turşuya dönüştürülerek festival için hazırlandığını anlatan Başkan Demirbaş, "Çiftçilerimize ve üreticilerimize bereketli bir mevsim geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Turşudaki lezzetin, kullanılan malzemelerin doğal ortamda yetişmesinde ve özel hazırlanan suyunda saklı olduğunu dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:

"Salatalıklar tarladan getirildi. Daha sonra ilk aşama olarak salatalıkları elekten geçirerek, boy boy ayrılması yapıldı. Ebatlarına göre ayrılan salatalıklar, makinelerde bol su ve fırça yardımıyla temizlendi. Salatalıklar, içerisine su ve baharatları almaları için iğneleme makinesinde iğnelendi. İğneleme işleminden sonra yine ilçemizde doğal ortamlarda üretilen sarımsak, biber, defne yaprağı ve salatalıklar küpün içerisine konuldu. Özel olarak hazırlanan suyunun da ilave edilmesiyle turşumuz kurulmuş oldu. Festival tarihimize kadar turşularımız hazır hale gelecek inşallah."

- Tüm Türkiye festivale davetli

Başta başkentliler olmak üzere tüm Türkiye'yi eylül ayında düzenleyecekleri festivale davet eden Başkan Demirbaş, kendi eliyle kurduğu turşuları, festivalde davetlilere ikram edeceğini dile getirdi.

- Örnek atölye yeni girişimcilere yol gösteriyor

Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'ni, ilçede üreticilere ve girişimcilere örnek olması için Ankara Kalkınma Ajansı ile kurduklarını aktaran Demirbaş, "Bu tesisimizde laboratuvar desteğiyle tüm üreticilerimize ve yeni girişimcilerimize örnek oluyoruz. Buraya gelip inceleyen yeni girişimcilere yol gösteriyoruz. Hedefimiz sektöre yeni girişimciler kazandırmak." dedi.

- "Çubuk turşusu çıtır çıtır olur"

Atölye çalışanı Satı Özkan da Başkan Demirbaş ile turşu kurmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Belediye tarafından açılan atölyede turşu kurduğunu ve gelen girişimcilere turşu hakkında bilgi verdiğini anlatan Özkan, "54 yaşındayım, kaynanamdan öğrendiğim turşu kurmayı yaklaşık 30 yıldır yapıyorum. Turşumuzun en büyük özelliği tamamen doğal olması ve içerisinde katkı maddesi bulunmaması. Çubuk turşusu çıtır çıtır olur. Biz ekmeğimizi turşudan kazanıyoruz, gençlerin de bu sektörde kazanmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Yaz kış fark etmez, turşu her mevsim tüketilir"

Kurdukları turşuların beğenildiğini dile getiren atölye çalışanlarından Aliye İmdat ise "Yaz kış fark etmez, her mevsim turşumuz tüketilir. Bazıları sabah kahvaltısında bile yer ancak genelde kuru fasulye, bulgur pilavı ve kurulardan yapılan yemeklerin yanında daha güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

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