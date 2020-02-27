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Cüce olduğu için zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi, yapılan yardımları derneklere bağışlayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

Avustralya'da cüce olduğu için okulda zorbalığa maruz kalan Bayles'ın ailesi, toplanan parayı yardım derneklerine yatıracak.

Cüce olduğu için zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi, yapılan yardımları derneklere bağışlayacak

Bayles'in annesi, "Asıl konumuza dönelim" dedi, teyzesi de "Toplumda zorbalık nedeniyle kaç kişi intihar ediyor?" diye sorup "Bu paranın, gerçekten ihtiyacı olan yardım kuruluşlarına gitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Avustralya'da Quaden Bayles isimli bir çocuğun, cüce olması nedeniyle kendisine yapılan zorbalık yüzünden ağladığı görüntüler dünya gündeminde geniş yer tuttu.

Görüntülerde Bayles, "Bana bıçak ver. Kendimi öldüreceğim. Ölmek istiyorum" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Görüntülerin annesi tarafından internette paylaşılması üzerine ise çok sayıda isim Bayles'a destek açıklamalarında bulundu.

Öte yandan, ABD'li komedyan Brad Williams da 'GoFundMe' isimli bağış sitesi üzerinden Bayles için para yardımı kampanyası başlattı.

Başlatılan kampanyaya çok sayıda kişiden destek gelmesi üzerine Bayles için toplanan paranın miktarı 475 bin dolara ulaştı.

Bağış yapa isimler arasında Hugh Jackman gibi ünlü isimler de yer aldı.

Ancak, Bayles'in ailesinin parayı yardım kurumlarına bağışlayacağı öğrenildi.

DİSNEYLAND'A GİDECEKLER Mİ?

Avustralya'da NITV'ye açıklamalarda bulunan Doyles'in teyzesi, çocuğun 'Disneyland'a gidebilmesi için' gönderilen paranın yardım kurumlarına gönderileceğini açıkladı ve şunları söyledi:

"Hangi çocuk Disneyland'a gitmek istemezdi, hele ki Quaden'ınki gibi bir hayata sahip olan bir çocuk. Her gün yaşadığı zorluklardan kaçabileceği herhangi bir yere gidebilmesi eğlenceli olurdu. Ancak kardeşim 'Biliyor musun, asıl konuya dönelim' dedi. Bu küçük adam zorbalığa uğradı.

Peki, siyah veya beyaz, toplumumuzda zorbalık yüzünden kaç kişi intihar ediyor? Biz bu paranın, ona gerçekten ihtiyacı olan yardım kuruluşlarına gitmesini istiyoruz. Onlar paranın nereye harcanması gerektiğini biliyor. Disneyland'e gitmek istiyor olsak da bu paranın toplumumuzun daha çok işine yarayacağını düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Cüce Avustralya zorbalık BAYLES

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