Cüce olduğu için zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi, yapılan yardımları derneklere bağışlayacak

Bayles'in annesi, "Asıl konumuza dönelim" dedi, teyzesi de "Toplumda zorbalık nedeniyle kaç kişi intihar ediyor?" diye sorup "Bu paranın, gerçekten ihtiyacı olan yardım kuruluşlarına gitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Avustralya'da Quaden Bayles isimli bir çocuğun, cüce olması nedeniyle kendisine yapılan zorbalık yüzünden ağladığı görüntüler dünya gündeminde geniş yer tuttu.

Görüntülerde Bayles, "Bana bıçak ver. Kendimi öldüreceğim. Ölmek istiyorum" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Görüntülerin annesi tarafından internette paylaşılması üzerine ise çok sayıda isim Bayles'a destek açıklamalarında bulundu.

Öte yandan, ABD'li komedyan Brad Williams da 'GoFundMe' isimli bağış sitesi üzerinden Bayles için para yardımı kampanyası başlattı.

Başlatılan kampanyaya çok sayıda kişiden destek gelmesi üzerine Bayles için toplanan paranın miktarı 475 bin dolara ulaştı.

Bağış yapa isimler arasında Hugh Jackman gibi ünlü isimler de yer aldı.

Ancak, Bayles'in ailesinin parayı yardım kurumlarına bağışlayacağı öğrenildi.