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Cüce palmiye nedir, faydaları neler? - Cüce palmiyenin yararları

18.12.2020 16:50 | Son Güncelleme:
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Cüce palmiye nedir, faydaları neler? - Cüce palmiyenin yararları

Birçok kişi, cilt bakımı ve sağlık gibi alanlarda doğal bileşenlerden elde edilen ürünleri tercih eder. Her bitkinin ve özün geniş kullanım alanlarına yayılan seçenekleri bulmak artık çok kolay!

Cildiniz ya da sağlığınız için kullanacağınız bitkileri ve bitki özlerini seçerken bir uzmana danışmanız önerilir. Doğal özlerin sıvı, kapsül, jel ve esans gibi birçok formu içerisinden kullanım alanına uygun bir ürünü bulmak ise çok kolaydır. Sizler için derlediğimiz cüce palmiye ne işe yarar, cüce palmiye nedir gibi soruların cevabını yazımızda bulabilir, bu bitkinin saymakla bitmeyen faydalarına göz atabilirsiniz.

Cüce Palmiye Nedir?

Cüce palmiye, normal palmiyelerle benzerlik gösteren bir forma sahiptir. Boyu yaklaşık 2.1-3 metre aralığında uzayan saw palmettonun yaygın olarak yetiştiği bölgeler Güneydoğu Amerika ülkeleridir. Bu bitkiden elde edilen kapsül veya ekstreler, bitkinin meyvesi baz alınarak üretilir. Maya’ların meyve özünü tonik olarak kullandığı, bölgedeki kabilelerin ise bazı hastalıkların semptomlarını hafifletmek için meyvesini tükettiği saw palmettonun en bilinen özelliği ise prostat rahatsızlıklarını iyi gelmesidir. Cüce palmiye meyvesinden çıkarılan yağ, kozmetik sektöründe cilt ve saç bakımı konusunda yaygınlıkla kullanılır.

Cüce Palmiye Faydaları Neler?

Bitkinin kendisi kadar meyveleri de bir o kadar küçüktür. Siyah ve mor karışımı bir tona sahip olan bitkinin meyvesi, yaklaşık bir zeytin tanesi büyüklüğündedir. Erkeklerde testosteron hormonuna sağladığı destek ve saç dökülmelerine karşı saç derisine olan besleyici güç, cüce palmiye faydaları içerisinde yer alır. Saç dökülmesi problemi ile karşı karşı olan erkekler, cüce palmiye meyvesi özleri içeren şampuanları, serumları ve bakım kremlerini tercih ederek uzun yıllar boyunca gür saçlara sahip olabilirler. Kurutulmuş yapraklarından elde edilen çay, kapsül, ekstre ve yağ gibi birçok formu bulunan bitki, üreme organlarını korumanın yanı sıra idrar yollarını da iyileştirici bir özelliğe sahiptir. Saw palmetto çayı, hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğa iyi gelir. Zihni ve vücudu yatıştırma özelliği bulunan çayı günde bir bardağı aşmamak kaydıyla gün aşırı tüketebilir, gün sonu üzerinizde biriken stresi ve yorgunluğu atabilirsiniz.

Cüce Palmiyenin Yararları

  • Yaşın ilerlemesi ve menopoz dönemi ile birlikte mesane daha aktif bir duruma gelir. Saw palmetto, menopoz sonrasında oluşan üreme organlarındaki zayıflama durumunun kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
  • Yaşlanmanın etkisi ile üreme organlarında görülen hassasiyeti minimuma indiren bitki, prostat gibi rahatsızlıklara karşı etkili bir çözümdür.
  • Üreme organlarının yanı sıra idrar yollarında da iyileştirme gücü bulunan bitki, var olan ya da oluşabilecek böbrek taşı riskine karşın idrar yollarını korur.
  • Cüce palmiye, erkeklerin testosteron seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur.
  • Erkeklerde saç dökülmesi problemlerini önler.
  • Her gün bir bardak cüce palmiye çayı tüketmek, fiziksel ve zihinsel yorgunluğuna iyi gelerek vücudu ve zihni rahatlatır.
  • Menopoz döneminde oluşan hormonal değişim sonucu görülen fiziksel rahatsızlıkların minimuma indirilmesini sağlar.
  • Bitki, testosteron seviyesine pozitif bir yönde etki ettiğinden dolayı erkeklerde cinsel dürtülerin oluşmasına yardımcı olur.

Cüce Palmiye Kullanım Alanları

Diyet ve beslenme alanında birçok kişinin tercih ettiği bitkinin meyveleri, içeriğinde bir miktar kalori içerir ve tüketiminde dikkatli bir ölçüm yapılması gerekir. Özellikle prostat hastalıklarında sıkça tercih edilen bitkinin meyveleri %75 oranında doğal yağ asidi içerir. Zayıflama ya da idrar yolları rahatsızlıkları tedavisi için tercih edeceğiniz bitkinin kapsül ya da ekstre gibi formlarını alanında uzman bir doktor kontrolünde kullanmanız tavsiye edilir. Bitkinin zayıflama alanında etkili olması, idrar yollarının sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunmasından kaynaklanır. Yaş ilerledikçe ve menopoz dönemi sonrasında üreme organları ve idrar yolları daha hassas bir hale gelir. Ayrıca erkeklerde veya kadınlarda cinsel istekte azalma da meydana gelebilir. Cüce palmiye meyvesi, erkeklerde testosteron seviyesinin yükselmesine ve buna bağlı olarak cinsel dürtülerin yerine gelmesine yardımcı olur. İdrar yollarında görev üstlenen organların zayıflaması ile birlikte prostat ve alta kaçırma gibi rahatsızlıklar görülebilir. Cüce palmiyenin idrar yollarına olan iyileştirici etkisi, idrar organlarını koruyarak bu tür rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur. Bitkinin meyvesinden elde edilen kapsüller, günlük kullanıma uygundur ve böbrek taşı gibi idrar yolları rahatsızlıklarına sahip olan kişiler tarafından tercih edilebilir. Cüce palmiye ekstresi ise kapsül formunda ambalajlanarak sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere günde iki defa tüketilmesi önerilir. Cüce palmiye özü ilaç değildir, takviye edici gıda kategorisinde yer alır.

Cüce Palmiye Meyvesini Kullanırken Dikkat Edilecekler

Kapsül ve ekstre olarak adlandırılan formlarını tavsiye edilen miktarda almalı, doz aşımından kaçınmalısınız.
Bitkinin meyvelerinden elde edilen ürünleri satın alırken mutlaka ürünün %100 doğal olup olmadığına dikkat etmeniz gerekir.
Bitkinin günlük kullanım ya da uygulama süresi, kullanım alanına bağlı olarak değişiklik gösterir. Eczacınıza ya da uzman bir doktora danışarak günlük kullanım miktarını öğrenebilirsiniz.
Hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınlar bitkinin meyvesinden elde edilen ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmalıdır.
İdrar yolları ya da üreme organları için kullanılacaksa bu alana uygun ürünler tercih edilmelidir. Saç dökülmesi gibi cilt sağlığı alanında kullanılacak ürünler için kozmetik kategorisi altında yer alan ürünler seçilmelidir.
Cüce palmiye kapsülünde ve ekstrelerinde son kullanma tarihi ve saklama önerileri dikkatle incelenmelidir.

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