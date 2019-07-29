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'Cüce' tosun 'Paşa' kurban pazarının ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de satışa çıkarılan cüce tosun kurbanlık pazarının maskotu oldu.

'Cüce' tosun 'Paşa' kurban pazarının ilgi odağı oldu

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de satışa çıkarılan cüce tosun kurbanlık pazarının maskotu oldu. Afyonkarahisar'dan getirilen 3 yaşındaki 'Paşa'nın, emsalleriyle güreşmesi pazara gelenlerin ilgisini çekerken, 'Paşa'nın sahibi cüce tosuna 15 bin lira istedi.
Göztepe'de kurulan kurbanlık hayvan pazarında 8 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen fiyat aralığında büyükbaş hayvan satışa sunuldu. Pazarda büyükbaş hayvanların arasında yer alan ve Afyonkarahisar'dan 'Paşa' isimli cüce tosun müşterilerin ve kurban pazarında çalışanların ilgi odağı oldu. 'Paşa'nın diğer kurbanlık tosunlarla güreşmesi pazarı gezenlerin ilgisini çekerken, sahibi Ahmet Koçak, hayvanı için 15 bin lira istedi. Maskot kurbanlık Paşa'yı satın almak için Ahmet Koçak'la pazarlık yapan bir müşteri, Paşa için 14 bin lira teklif etti, fakat maskot kurbanlığın sahibi teklifi kabul etmeyince satış gerçekleşmedi.

SAHİBİ 'PAŞA' İÇİN 15 BİN LİRA İSTİYOR
'Paşa'nın sahibi Ahmet Koçak, "Göztepe kurban pazarında millete hizmet için 60'ın üzerinde mal getirdik. Bugün büyümüş de küçülmüş midillimiz ile küçüğünden büyüğüne kadar hizmet için mal getirdik. Fiyatlarımız 10 bin lira ile 16 bin lira arasındadır. Ama küçük midillimiz için İstanbul'da parasına güvenen zengin varsa buna gücü yetecek açık artırmaya bekliyoruz. Midillimiz 3 yaşında olup, kurban vasıflarını taşımış haldedir. Herhangi bir sağlık problemi yoktur. Ve açık artırmaya hazırdır. Boyut olarak küçüktür, diğerlerine kafa tutar." diye konuştu.

'Cüce' tosun 'Paşa' kurban pazarının ilgi odağı oldu'Cüce' tosun 'Paşa' kurban pazarının ilgi odağı oldu'Cüce' tosun 'Paşa' kurban pazarının ilgi odağı oldu'Cüce' tosun 'Paşa' kurban pazarının ilgi odağı oldu

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