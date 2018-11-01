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Cudi dağı eteklerinde asker adayları için eğlence

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:39 | Son Güncelleme

Cudi dağı eteklerinde asker adayları için eğlence

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1998/4 tertip olarak vatani görevini yapacak olan gençler için eğlence programı düzenlendi.

Cudi Dağının eteklerlerinde bulunan Görümlü beldesinde düzenlenen asker uğurlama programında vatani görevlerini yapacak olan gençler onuruna önce yemek verildi. Programa katılanlar daha sonra birlikte halay çekti.

Programı düzenleyen Tellioğlu ise amaçlarının vatani görevi yapmaya gidecek olan gençlerin birliklerine moralli bir şekilde göndermek olduğunu söyledi.

Asker adaylarından Kadri Özdek vatan görevini yapmak üzere Kütahya'ya gideceğini anlatarak, "Tüm tertiplerime hayırlı olsun, yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sarı ise askere gideceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Allah'ın izniyle vatan borcumuzu ödeyeceğiz." dedi.

Programa, Görümlü Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Murat Öves, asker adayları ve yakınları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asker uğurlama eğlence Silopi yemek

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