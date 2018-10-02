Cudi Dağı eteklerinde 'teröre lanet' yürüyüşü

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ta, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu güvenlik korucuları Halil Yelboğa ve Süleyman Tosun'un şehit olduğu Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde, 'teröre lanet' yürüyüşü yapıldı. Belde halkının, terör örgütü PKK'ya lanet yağdırdığı yürüyüşe katılan şehit güvenlik korucusu Süleyman Tosun'un (17) kızı Halime Tosun, "Biz hiçbir zaman bölünmeyiz, vatan bölünmez" dedi. Cudi Dağı’nda 26 Eylül Çarşamba günü PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek şehit ettiği güvenlik korucuları Halil Yelboğa ve Süleyman Tosun için Çalışkan beldesinde 'teröre lanet' yürüyüşü yapıldı. Şehit korucu Süleyman Tosun'un evinden, taziye çadırının kurulduğu camiye kadar süren yürüyüşte, belde halkı ellerinde Türk bayrakları ile "Kahrolsun PKK", "Hain PKK hesap verecek" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Yürüyüş sonrası Çalışkan belde sakinleri adına hazırlanan basın açıklaması, şehit korucu Süleyman Tosun'un evinin bahçesinde yapıldı. Şehit korucunun kardeşi Mehmet Emin Tosun, burada yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 30 yıldır ülkemizin bekası için, ülkemizin varlığına kasteden kanlı terör örgütü PKK'ya karşı mücadele eden güvenlik korucularımızdan Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa, 26 Eylül Çarşamba günü PKK terör örgütünün sinsice kurduğu tuzak sonucu şehit oldu. Beldemizin, yaklaşık 30 yıldır verdiği bu mücadelenin bu safhadan sonra da artacağını herkesin bilmesini isteriz" dedi.

Şehit güvenlik korucusu Süleyman Tosun'un kızı Halime Tosun da yürüyüşün ardından konuşma yaptı. Halime Tosun, "Benim babam ve amcam şehit oldu. Mutluyum, gururluyum bir şehit kızı oldum. O da şehit oldu. Ne mutlu ona ki, o da şehit oldu. Bu herkese nasip olmaz. PKK zannetmesin ki onlar bizi öldürünce biz biteceğiz. Biz devletimize daha çok bağlanırız. Gerekirse ben dağa çıkarım, ben intikam alırım. Biz hiçbir zaman bölünmeyiz, vatan bölünmez. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; Biz sizin yolunuzdan hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Çünkü, babam 100 sene daha yaşasa, 100 sene daha sizin yolunuzda olurdu. Biz de bu davadan dönmeyeceğiz. Kahrolsun PKK yandaşları, kahrolsun size" diye konuştu. Şehit Süleyman Tosun'un kardeşi, Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun ise PKK'nın amacının din ve Kürt düşmanlığı olduğunu, bunun dışında bir amacının bulunmadığını söyledi. Bu nedenle 1992 yılından itibaren 22 yıl boyunca güvenlik güçleri ile birlikte omuz omuza çarpıştığını anlatan Başkan Tosun, haklı olarak bölgelerini canları pahasına korumak için mücadele verdiklerini kaydederek, şöyle konuştu: