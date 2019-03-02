Cudi Dağı'nda 4 PKK sığınağı kullanılmaz hale getirildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Şırnak merkez Anılmış köyü bölgesinde bulunan Cudi Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığı, Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nca 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özçelik' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama çalışmalarında teröristlerin kullandığı 4 sığınak bulundu. Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda ise 2 gece görüş gözlüğü, 2 adet akü, amper ölçer, 2 telsiz, tahrip olmuş M16 tüfek, tahrip olmuş 3 M16 şarjör, 18 pil, keskin nişancı kamuflajı, 2 çakmak gazı dolum tüpü, şemsiye, çok miktarda sağlık malzemesi, 3 mont ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, operasyonda ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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