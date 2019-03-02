HABER

Cudi Dağında mağarada PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 16:01 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda PKK’lı teröristlere ait mağaralarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Cudi Dağı Anılmış köyü kırsalında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından düzenlenen “Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özçelik 2019-2” operasyonunda; yapılan arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 dört adet sığınak içerisinde; 2 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet akü, 1 adet amper ölçer, 2 adet telsiz, 1 adet tahrip olmuş M16 piyade tüfeği, 3 adet tahrip olmuş M16 şarjör, 1 adet bixi dipçiği, 17 adet büyük pil, 1 adet küçük tüp, 1 adet keskin nişancı kamuflajı, 2 adet çakmak gazı dolum tüpü, 1 adet şemsiye, 1 adet bidon, bol miktarda sağlık malzemesi, 3 adet örgüt mensuplarına ait mont, bol miktarda yaşam malzemesi, 2 adet sırt çantası ele geçirildi.Şırnak İl Jandarma Komutanlığı birliklerinin tespit ettiği sığınak ve barınma alanları kullanılamaz hale getirildi.

Cudi Dağında mağarada PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda PKK’lı teröristlere ait mağaralarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Cudi Dağı Anılmış köyü kırsalında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından düzenlenen “Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özçelik 2019-2” operasyonunda; yapılan arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 dört adet sığınak içerisinde; 2 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet akü, 1 adet amper ölçer, 2 adet telsiz, 1 adet tahrip olmuş M16 piyade tüfeği, 3 adet tahrip olmuş M16 şarjör, 1 adet bixi dipçiği, 17 adet büyük pil, 1 adet küçük tüp, 1 adet keskin nişancı kamuflajı, 2 adet çakmak gazı dolum tüpü, 1 adet şemsiye, 1 adet bidon, bol miktarda sağlık malzemesi, 3 adet örgüt mensuplarına ait mont, bol miktarda yaşam malzemesi, 2 adet sırt çantası ele geçirildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı birliklerinin tespit ettiği sığınak ve barınma alanları kullanılamaz hale getirildi. Bölgede arama tarama faaliyeti devam ediyor.

Cudi Dağında mağarada PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Cudi Dağında mağarada PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Cudi Dağında mağarada PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Cudi Dağında mağarada PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
'Sigaram yok' diyen genci bıçakladı'Sigaram yok' diyen genci bıçakladı
Alacaklıların vurduğu kardeş öldü, ağabey yaralıAlacaklıların vurduğu kardeş öldü, ağabey yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.