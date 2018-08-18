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Cudi Dağı'nda PKK'lı 5 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen yakın hava destekli operasyonda, PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen yakın hava destekli operasyonda, PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği tarafından terör operasyonlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"18.08.2018 tarihinde Şırnak ili Cudi Dağı Navser (Boyunyaka) bölgesinde, İHA ile tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubuna karşı gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonu sonuncunda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona devam edilmektedir."

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