Cudi Dağı'nda PKK'lı 5 terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen yakın hava destekli operasyonda, PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği tarafından terör operasyonlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"18.08.2018 tarihinde Şırnak ili Cudi Dağı Navser (Boyunyaka) bölgesinde, İHA ile tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubuna karşı gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonu sonuncunda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona devam edilmektedir."

