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Cudi Dağı'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:37 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen, içerisinde silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak bulundu.

SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen, içerisinde silah ve mühimmat bulunan 2 sığınak bulundu. Sığınaklar ile mühimmat imha edildi.

Cudi Dağı'nın Tuşimiya Vadisi bölgesinde, jandarma ekiplerince 23 Ocak günü düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda arama yapan jandarma, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 3 el bombası, 7 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 Kalaşnikof şarjörü, her biri 12 kilogramlık 7 mutfak tüpü, 2 akü, 100 metre kablo, 40 metre halat, 2 elektrikli fünye, 80 metre içerisinden kablo geçirilmiş hortum ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Sığınaklar ile bulunan mühimmat ve malzemeler imha edildi.

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