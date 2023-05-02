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Cudi Gabar dağı nerede? Cudi dağı petrol rezervi neresi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi!

02.05.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cudi Gabar dağının nerede olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılıyor. Petrol müjdesi veren Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk." dedi. Peki, Cudi Gabar dağı nerede? Cudi dağı petrol rezervi neresi?

Cudi Gabar dağı nerede? Cudi dağı petrol rezervi neresi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi!

Cudi Gabar dağı petorl rezervinin nerede olduğuna dair sorgulamalar hız kazandı. Konya mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi duyurdu. Erdoğan, Cudi, Gabar'da 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulunduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Cudi Gabar dağı petrol rezervi hakkında merak edilen sorular gündem oldu. İşte Cudi Gabar dağı petrol rezervine dair detaylar...

PETROL MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol müjdesi şu şekilde;

"Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene biz gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi günlük 80 bin varile ulaştı. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü işlenmek üzere rafinerilere göndermeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu, Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip."

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CUDİ GABAR DAĞI PETROL REZERVİ NEREDE?

Küpeli Dağı veya Gabar Dağı, Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerindeki dağ. Batı ve güneyinden Dicle Nehri geçer. Güneydoğusunda Cudi Dağı, kuzeyinde Eruh Dağları bulunur.

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