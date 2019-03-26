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Cudi'de yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

ŞEHİT, ŞIRNAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ Cudi Dağı bölgesinde 20 Mart'ta, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanıp, tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) bugün şehit olan Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un (29) cenazesi, öğleden sonra uçakla memleketi Şırnak'a getirildi.

ŞEHİT, ŞIRNAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Cudi Dağı bölgesinde 20 Mart'ta, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanıp, tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) bugün şehit olan Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un (29) cenazesi, öğleden sonra uçakla memleketi Şırnak'a getirildi.

23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda Şehit Ramazan Teymur için tören düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, şehidin ailesi, korucular ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutu, katafalka konulup, öz geçmişi okundu ve dua edildi. Buradan Kasrik beldesine getirilen şehit için ikindi vakti Hicret Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Helallik alınmasının ardından naaşı babaevine son kez getirilen şehidin tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, burada yapılan duaların ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Bekar olan Şehit Ramazan Teymur'un, koruculuk yaparken geçen yıl girdiği sınavı kazanıp, Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı olduğu belirtildi.

KARDEŞİ: BU BAYRAK İNMEYECEK, BU EZAN DİNMEYECEK

Taziye evinde başsağlığı dileklerini kabul eden şehidin kardeşi Mehmet Emin Teymur, "Bugün çok acı bir günümüz. Biz yaşadığımız sürece bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek. Lanet olası terör örgütü PKK'yı tek tek bitireceğiz inşallah" dedi.

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