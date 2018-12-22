'Çuf Çuf Oyuncak Müzesi' ilgi görüyor

Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ÇAMLIDERE 'Çuf Çuf Oyuncak Müzesi'ne yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Müzede; Şener Şen'in makinist, Kemal Sunal'ın kompartıman görevlisi maketlerinin yanında 200 yıllık antika oyuncaklar da yer alıyor.

Çamlıdere Belediyesi, bir yıl önce ilçenin girişine tren vagonu şeklinde oyuncak müzesi yaptırdı. Yaklaşık 50 metre uzunluğa sahip müzede, 200 yıllık antika oyuncaklardan, günümüze kadar çeşit çeşit oyuncak yer alıyor. Yaklaşık 3 bin oyuncağın sergilendiği müzede, Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın çocukluğunda oynadığı oyuncaklar da yer aldı. Türk sinemasının önemli isimleri Şener Şen'in makinist, Kemal Sunal'ın kompartıman görevlisi olduğu maketlerin de yer aldığı müzeye yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

BAŞKAN'IN OYUNCAKLARI DA MÜZEDE

Belediye Başkanı Hazım Caner Can, bazı oyuncakları ikinci el pazarlarından satın aldıklarını kalanların da müzeye bağışlandığını bildirdi. Müzedeki oyuncakların hepsinin çalıştığını, düzenli olarak bakım ve temizliklerinin yapıldığını kaydeden Başkan Can, şöyle konuştu:

"Müze açıldığı günden bu yana yoğun ilgi ile geziliyor. Kendi oyuncaklarım da müzede. Babamın yurtdışından getirdiği ve 6 yaşındayken oynadığım kamyonu oyuncak müzesinde sergiliyorum. 1962 yılında kullandığım beslenme çantam da bu müzede. Müzedeki, bütün oyuncakların manevi değeri çok yüksek. Ziyaretçilerden satın almak isteyenler oluyor. Özellikle çocuklar camekandan ayrılmıyor. Oyuncak müzesini açtığımız zaman görme engelli Mehmet Şengül'ün kendi elleriyle yaptığı 'al yazmalım' kamyonu da müzemizde. Kendisine projemizden bahsedince seve seve 50 yıl önce yaptığı kamyonu müzeye bağışladı."

'ÇOCUKLARIMIZA HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEK OYUNCAKLAR YAPALIM'

"Yarınları olmayanların bugünleri olmaz" diyen Başkan Can, şöyle devam etti:

"1900'lü yıllardaki oyuncakları incelediğimizde şunu görüyoruz; Alman oyuncakları hep savaş üzerine, top, tüfek, asker. Alman diyor ki; 'sen savaşçı, güçlü bir ırksın ve dünyaya hakim olacaksın.' Ve oyuncaklarla bu düşünceler çocukların bilinçaltına yerleşiyor. Gün geliyor o oyuncaklarla büyüyen Alman çocukları Hitler ve yardımcıları oluyor. Aynı yüzyıldaki Amerikan oyuncaklarına bakın; Uzay, gökyüzü ve uçak. Ve o oyuncaklarla oynayan çocuklar uzaya çıkan devletin kişisi oluyor. Türkiye olarak bizim hedeflerimiz var. Çocuklarımıza hedefimizi gerçekleştirecek oyuncaklar yapalım. Onlarla büyüsünler. Onlarla ilgili olan masalları okusunlar. Bir çocuğu 3 yaşından olgunlaşana kadar kitap ve oyuncaklarla hayat doğrultusunda büyütelim."

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