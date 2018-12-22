HABER

'Çuf çuf oyuncak müzesi'nde 3 bin oyuncak sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:24 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde belediyenin 1 yıl önce tren vagonu şeklinde yaptırdığı oyuncak müzesi, ilgi görüyor. Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın çocukluk çağında oynadığı oyuncakların da yer aldığı 'Çuf Çuf Oyuncak Müzesi'nde yaklaşık 3 bin oyuncak sergileniyor.  Çamlıdere Belediyesi, 1 yıl önce ilçenin girişine tren vagonu şeklinde oyuncak müzesi yaptırdı.

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde belediyenin 1 yıl önce tren vagonu şeklinde yaptırdığı oyuncak müzesi, ilgi görüyor. Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın çocukluk çağında oynadığı oyuncakların da yer aldığı 'Çuf Çuf Oyuncak Müzesi'nde yaklaşık 3 bin oyuncak sergileniyor.
Çamlıdere Belediyesi, 1 yıl önce ilçenin girişine tren vagonu şeklinde oyuncak müzesi yaptırdı. Yaklaşık 50 metre uzunluğundaki müzede, 200 yıllık antika oyuncaklardan, günümüze kadar çeşit çeşit oyuncak yer alıyor. Yaklaşık 3 bin oyuncağın sergilendiği müzede, Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın çocukluğunda oynadığı oyuncaklar da yer aldı. Türk sinemasının önemli isimleri Şener Şen'in makinist, Kemal Sunal'ın kompartıman görevlisi olduğu maketlerin karşıladığı müzeye, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.
'BENİM OYUNCAKLARIM DA MÜZEDE'
Belediye Başkanı Hazım Caner Can, oyuncakların bazılarını ikinci el pazarlarından satın aldıklarını bazılarının da müzeye bağışlandığını bildirdi. Müzedeki oyuncakların hepsinin çalıştığını, düzenli olarak bakım ve temizliklerinin yapıldığını kaydeden Başkan Can, şöyle konuştu:
"Müze açıldığı günden bu yana yoğun ilgi ile geziliyor. Kendi oyuncaklarım da müzede. Babamın yurt dışından getirdiği ve 6 yaşındayken oynadığım kamyonu oyuncak müzesinde sergiliyorum. 1962 yılında kullandığım beslenme çantam da bu müzede. Müzedeki, bütün oyuncakların manevi değeri çok yüksek. Ziyaretçilerden satın almak isteyenler oluyor. Özellikle çocuklar camekandan ayrılmıyor. Oyuncak müzesini açtığımız zaman görme engelli Mehmet Şengül'ün kendi elleriyle yoklayarak yaptığı 'al yazmalım' kamyonu da müzemizde. Kendisine projemizden bahsedince seve seve 50 yıl önce yaptığı kamyonu müzeye bağışladı."
'ÇOCUKLARIMIZA HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEK OYUNCAKLAR YAPALIM'
"Yarınları olmayanların bugünleri olmaz" diyen Başkan Can, şöyle devam etti:
"1900'lü yıllardaki oyuncakları incelediğimizde şunu görüyoruz; Alman oyuncakları hep savaş üzerine, top, tüfek, asker. Alman diyor ki; 'sen savaşçı, güçlü bir ırksın ve dünyaya hakim olacaksın.' Ve oyuncaklarla bu düşünceler çocukların bilinçaltına yerleşiyor. Gün geliyor o oyuncaklarla büyüyen Alman çocukları Hitler ve yardımcıları oluyor. Aynı yüzyıldaki Amerikan oyuncaklarına bakın. Uzay, gökyüzü ve uçak. Ve o oyuncaklarla oynayan çocuklar uzaya çıkan devletin kişisi oluyor. Türkiye olarak bizim hedeflerimiz var. Çocuklarımıza hedefimizi gerçekleştirecek oyuncaklar yapalım. Onlarla büyüsünler. Onlarla ilgili olan masalları okusunlar. Bir çocuğu alalım 3 yaşından olgunlaşana kadar kitap ve oyuncaklarla hayat doğrultusunda büyütelim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Müzenin girişi
-Müzeyi gezenler
-Belediye başkanının oynadığı oyuncaklar
-Görme engelli vatandaşın kamyonu
-Başkanın oyuncakları çalıştırması
-Başkan ile röp.
Haber:Nursima ÖZONUR- Kamera:MUhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
ÇEKİM NOTU: 'camlıdere oyuncak muzesi' koduyla geçildi

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlar varBir anda çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Havalimanında kalan Kolombiyalı dansçılar otele yerleştirildiHavalimanında kalan Kolombiyalı dansçılar otele yerleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: Yaralılar var

Bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiren karar! Yolcu kusurlu bulundu

Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiren karar!

Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı! CHP'li isimden çok sert tepki

Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi: Seni boynuzluyorum!

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2018'de 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı

FLAŞ! 32 bin 408 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.