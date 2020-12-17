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  4. Çukotka'da 30'dan fazla ayı köyü istila etti

Çukotka'da 30'dan fazla ayı köyü istila etti

17.12.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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Çukotka'da 30'dan fazla ayı köyü istila etti

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Rusya Temsilciliği, Rusya'nın kuzeydoğu ucunda bulunan Çukotka Özerk Okrugu'nda 30'dan fazla kutup ayısının Rırkaypiy köyünü istila ettiğini açıkladı.

Rusya'nın doğusu, küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle bir kez daha karşı karşıya kaldı.

WWF Rusya'nın açıklamasına göre kurumun devriye ekipleri, köyün 2.2 kilometre uzağındaki Schmidt burnunda yaşaması gereken 30'dan fazla kutup ayısının köye girdiğini tespit etti.

Bunların yalnızca dürbünle görebilen kutup ayıları olduğunu ve büyük olasılıkla bölgede daha fazla ayı bulunduğunu kaydeden WWF Rusya, bazı ayıların konutlara sadece 1 kilometre mesafedeki Kojevnikov Burnu'nda buzun içinde donmuş deniz aygırlarının kalıntılarını kazıdığına dikkat çekti.

Açıklamada, kutup ayılarının çoğunun son derece zayıf olduğu vurgulandı.

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